Feijóo ja nota l'alè d'Ayuso

Marcial Dorado, l'absència al debat i un comentari masclista

Els pactes del 28-M desgasten a PP i Vox

Victòria descafeïnada dela les eleccions espanyoles. Des de la seu de Génova,ha celebrat el triomf amb un gest d'amargor mal dissimulat i entre crits d'Ayuso. La suma ambno arriba a la majoria absoluta i l'única possibilitat d'assolir la presidència seria una abstenció delque es preveu molt complicada. Pedro Sánchez intentarà ser president i, si no aconsegueix els suports necessaris -tot depèn de-, s'obriria l'escenari d'una repetició electoral.Els populars han aconseguit una victòria insuficient, però malgrat tot Feijóo demana "diàleg" per intentar governar. Tot i tacar el mapa d'Espanya de blau , amb algunes excepcions -com a de nou en mans del PSC -, la formació conservadora ha tastat un triomf amarg. Un coitus interruptus. El mar de fons que obre el resultat escadusser de Feijóo fa que aquesta nit electoral, a, ja es conjugués el nom de la presidenta de la Comunitat de Madrid,El PP ha apostat per una campanya agressiva contra, sense necessàriament distingir entre lai la, i amb un paper de Feijóo que ha anat de més a menys. La primera setmana va ser clarament marcada per un cara a cara on el líder del PP va resultar el guanyador davant un presidenciable socialista que es va fer petit, un fet que va apaivagar els aires de remuntada progressista que les enquestes pronosticaven.La segona setmana se li va fer costa amunt a Feijóo, començant per la manipulació sobre les pensions . Els seus oponents, i especialment, va apujar el to contra el candidat popular, que es va veure envoltat en una sèrie de polèmiques de les quals en va sortir escaldat. El tema dels últims dies de campanya va ser el de la relació d'amistat que va mantenir Feijóo amb el narcotraficantEl gallec no podia negar els vincles amb el delinqüent, ja que existeixen imatges de les seves vacances als anys 1995 i 1996. Però Feijóo va optar per defensar que no coneixia que Dorado era un delinqüent perquè "abans no existia Google" . Però el narcotraficant ja era conegut per la societat gallega quan el 1990 va ser detingut en l'"" contra el tràfic de tabac i drogues a l'Estat.Davant les incongruències en el discurs, dies després Feijóo admetia que sí que sabia que Dorado era un "contrabandista" , però esquivant les exigències dels seus rivals de donar explicacions. El narcotraficant gallec va ser condemnat el 2009 per pertinença a organització criminal i també acumula condemnes per intent dea agents de lai per22 milions d'euros procedents del narcotràfic.Més enllà dels vincles amb Dorado, Feijóo també va passar una mala última setmana per la seva negativa a participar en el debat deamb Sánchez, Díaz i. Allà, els dos candidats de l'actual govern estatal van fer mal al líder de Vox, i de retruc van erosionar el PP. El comentari masclista de Feijóo sobre la presidenciable de Sumar va posar la cirereta a un mal tancament de campanya.Què més ha pogut fer perdre vots al tàndem PP i Vox? Els pactes als ajuntaments i els governs autonòmics arran dels resultats del 28-M. Dreta i extrema dreta han pactat a pràcticament tot arreu on sumaven i les primeres setmanes d'executius poden haver-los fet mal. Ali leshan obert una guerra contra el català que qui sap, si ha influït en el fet que les dretes no s'hagin disparat en vot tant com ho van fer als comicis d'ara fa dos mesos. Tot plegat pot haver erosionat Feijóo, que no ha pogut dependre d'ell mateix i tampoc ha arribat a la majoria absoluta amb Vox. Ho haurà de fiar tot a un gest impossible del PSOE.

