El PSC arrasa a Catalunya

Catalunya 2023 Totes les dades Diputats a escollir: 48 Cens total: 5.422.707 Escrutat 46,63% Vots comptabilitzats: 1.628.099 64,38% Abstencions: 900.558 35,61% Vots nuls: 15.281 0,93% Vots en blanc: 13.922 0,86% Partit Vots % Diputats



Resultats per demarcacions

Amb el 42% de vots escrutats a Catalunya, elseria el vencedor de les eleccions a Catalunya ambEl partit de Meritxell Batet arrasaria i aconseguiria vuit escons més dels que tenia (12). La qüestió ara és saber qui serà la segona força a Catalunya on hi ha un frec a frec entre ERC, Junts, Sumar i el PP.El segon titular de la nit electoral és queSobretotque seguiria amb la patacada que ja es va fer notar a les eleccions municipals i passaria de 13 a 7 escons. Per la seva banda,perdria un diputat i es quedaria amb 7. Sumar n'obtindria 6 i el PP 5, tres més que el 2019. Finalment, laes quedaria fora del Congrés mentre queen sumaria en total 3 diputats catalans, un més que les últimes eleccions.​Una de les explicacions dels resultats catalans és la tornada del vot dual , és a dir, aquells votants independentistes que han preferit fer un vot als partits estatals, PSC i Sumar, per frenar l'entrada de la dreta amb l'extrema dreta al Congrés. En aquest sentit,i passaria de tenir 23 diputats 14. També les esquerres quedarien més afeblides. El sondeig de TV3 i TVE preveu a Catalunya una caiguda de l'independentisme . ERC cauria dels 13 als nou escons, mentre que Junts en guanyaria un, passant de 8 a 9, però els republicans superarien els juntaries en percentatge de vot. El PSC de Batet aconseguiria només un diputat més que en els comicis anteriors i passaria de 12 a 13 mentre que el PP és qui aconseguiria sumar més vots i passaria dels dos als 8 o 9 representants. Finalment, la CUP es quedaria amb un diputat i l'extrema dreta de Vox entre un i dos.

A Catalunya aquest diumenge s'han decidit 48 dels 350 diputats al congrés espanyol en cada una de les quatre demarcacions de Catalunya.

Barcelona 2023 Totes les dades Diputats a escollir: 32 Cens total: 4.026.293 Escrutat 43,90% Vots comptabilitzats: 1.150.380 65,08% Abstencions: 617.214 34,91% Vots nuls: 9.274 0,80% Vots en blanc: 9.347 0,81% Partit Vots % Diputats

Girona 2023 Totes les dades Diputats a escollir: 6 Cens total: 522.360 Escrutat 54,71% Vots comptabilitzats: 177.599 62,13% Abstencions: 108.234 37,86% Vots nuls: 2.335 1,31% Vots en blanc: 1.701 0,97% Partit Vots % Diputats

Lleida 2023 Totes les dades Diputats a escollir: 4 Cens total: 298.952 Escrutat 45,13% Vots comptabilitzats: 82.619 61,23% Abstencions: 52.302 38,76% Vots nuls: 1.087 1,31% Vots en blanc: 1.008 1,23% Partit Vots % Diputats

Tarragona 2023 Totes les dades Diputats a escollir: 6 Cens total: 575.102 Escrutat 59,17% Vots comptabilitzats: 217.501 63,91% Abstencions: 122.808 36,08% Vots nuls: 2.585 1,18% Vots en blanc: 1.866 0,86% Partit Vots % Diputats



La clau, dels independentistes

Si els resultats del sondeig es repeteix, la clau per evitar un govern entre PP i l'extrema dreta de Vox, la tindrien els partits independentistes. I, sobretot, Junts. ERC ja ha repetit en diverses ocasions que faria Sánchez president si això evités un govern amb l'extrema dreta. No obstant això, des de Junts, han defensat durant tota la campanya que cal pensar amb Catalunya i han criticat l'estratègia dels republicans a Madrid. En aquest sentit, però, les seves files hauran de decidir si donen el vot als socialistes i "salven Sánchez" o permeten que l'extrema dreta governi a l'estat espanyol i es repeteixi al conjunt de l'Estat els governs que ja s'han constituït al País Valencià i a les Illes Balears.



La participació es desploma a Catalunya



Resultats a Catalunya l'any 2019

Congrés dels Diputats 2023 Totes les dades Diputats a escollir: 350 Cens total: 35.144.501 Escrutat 43,49% Vots comptabilitzats: 10.563.309 69,09% Abstencions: 4.723.823 30,90% Vots nuls: 114.453 1,08% Vots en blanc: 83.894 0,80% Partit Vots % Diputats

Pactòmetre Total: 0 176 PSOE 132 PP 128 VOX 32 SUMAR 30 ERC 7 JxCAT - JUNTS 7 EH Bildu 6 EAJ-PNV 5 B.N.G. 1 U.P.N. 1 CCa 1

La data de celebració de les eleccions, ha coincidit amb les vacances d'estiu d'una part important de la població. Una situació que sumada a la calor i a lades d'alguns sectors de l'independentisme, ha fet que a les 18 h la participació hagi baixat fins a 11 punts respecte del 2029. Del 48,72% de l'electorat que va votar l'any 2019 al país, aquesta vegada només ho ha fet el 36,78%. Des d'ERC han expressat que la baixa participació "afebleix Catalunya". Ho ha dit la portaveu d'ERC, Marta Vilalta, que ha comparegut per fer una primera valoració de la participació.El descens, però, no ha estat homogeni arreu del país, ja que ha estat molt superior als municipis que van votar mésfa quatre anys, cosa que podria indicar una major desmobilització de les seves bases. Pots consultar també els mapes interactius amb l'evolució de la participació en cada municipi. El vot per correu ha registrat una xifra rècord de vot per correu a l'Estat. Els registres s'han elevat finalment fins als 2,47 milions -més de 250.000 dels quals, a Catalunya-. Pel que fa a l'estat espanyol, a les 18 h la participació ha estat del 53,12% mentre que l'any 2019 va ser del 56,85%.En els comicis fa quatre anysva ser la força més votada a Catalunya amb el 22,56% dels vots (869.934) i 13 diputats. Aleshores el segon partit votat va ser elamb 20,51% (790.582) i 12 diputats.amb el 13,68% (527.375) van obtenir 8 diputats, els14,18% (546.733) 7 i elfa quatre anys va quedar com a cinquena força amb el 7,43% dels vots (286.302) i dos diputats, els mateixos que la(244.754) i(243.026).

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola