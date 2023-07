El PP guanyaria i fregaria la majoria absoluta amb Vox, segons el sondeig de TV3 i TVE

Barcelona : PSC 9, PP 5-6, ERC 5, Junts 5, Sumar 5, Vox 1-2, CUP 1.

: PSC 9, PP 5-6, ERC 5, Junts 5, Sumar 5, Vox 1-2, CUP 1. Girona : Junts 2, ERC 1, PSC 1, Sumar 1, PP 1.

: Junts 2, ERC 1, PSC 1, Sumar 1, PP 1. Tarragona : ERC 2, PSC 2, Junts 1, PP 1.

: ERC 2, PSC 2, Junts 1, PP 1. Lleida: ERC 1, Junts 1, PSC 1, PP 1.

Majoria absoluta de PP i Vox, segons l'enquesta de Telecinco

Elguanyaria les eleccions espanyoles , ipodria aspirar a la presidència del govern espanyol si sumés per la franja alta amb. Això és el que pronostica l'publicada pels mitjans públics (i les televisions autonòmiques, entre elles TV3) al tancament d'urnes i que situa els populars entre els 145 i els 150 diputats. El seu futurible soci Vox cauria fins als 24 o 27 diputats, i un possible pacte entre la dreta i l'extrema dreta només sumaria majoria absoluta amb la forquilla alta, amb 177 diputats, mentre que per la baixa n'obtindria 169.Per altra banda, elseria capaç de resistir a l'avenç de la dreta i rondaria entre 113 i 118 diputats. Ara bé, el projecte deno provocaria un salt electoral del partit a l'esquerra dels socialistes i es quedaria entre els 28 i els 31 diputats, això sí, en tercera posició per sobre de Vox per la mínima. Amb tot, Pedro Sánchez podria buscar entre els seus socis i n'hauria de cercar de nous, inclososi la, per repetir a la Moncloa si PP i Vox no assoleixen la majoria absoluta.A Catalunya, la davallada de la participació implicaria una notable caiguda de l'independentisme i donaria la victòria alamb 13 diputats.cauria dels 13 als nou escons, mentre que Junts en guanyaria un, passant de 8 a 9, però els republicans superarien els juntaries en percentatge de vot. Això sí, el PP podria bregar per la segona posició. Per altra banda,es quedaria amb sis diputats, Vox en sumaria entre un i dos, i la CUP es mantindria alamb un sol diputat, un menys que el 2019. En la suma global, els tres partits independentistes passarien de 23 a 19 representants. Així quedarien els resultats per demarcacions:Pel que fa a la resta de forces nacionalistes a l'Estat,(6) faria el sorpasso al(5) al País Basc mentre que elobtindria entre un i dos diputats. La representació al Congrés la tancarien amb un diputat de, que ballaria entre quedar-se fora i aconseguir un escó. Elno aconseguiria representació parlamentària.Per contra, l'enquesta de Telecinco sí que dona una majoria absoluta folgada de PP i Vox. Segons aquesta estimació, els populars aconseguirien entre 147 i 153 diputats i l'n'assoliria entre 29 i 33. Per contra, el PSOE es quedaria entre els 109 i els 115 representants i Sumar seria quarta força amb una forquilla d'entre 25 i 29 diputats. A l'ERC tindria 8 representants, Junts 7 i la CUP un.

