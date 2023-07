ERC s'enfonsa però serà protagonista en la governabilitat de l'Estat

Penalitzats per la desmobilització i el vot útil

Catalunya 2023 Totes les dades Diputats a escollir: 48 Cens total: 5.422.803 Escrutat 98,91% Vots comptabilitzats: 3.508.742 65,41% Abstencions: 1.855.163 34,58% Vots nuls: 31.620 0,90% Vots en blanc: 28.743 0,82% Partit Vots % Diputats

Per davant de Junts, però sense grup

Congrés dels Diputats 2023 Totes les dades Diputats a escollir: 350 Cens total: 35.146.032 Escrutat 98,00% Vots comptabilitzats: 24.235.409 70,35% Abstencions: 10.210.376 29,64% Vots nuls: 256.258 1,05% Vots en blanc: 195.029 0,81% Partit Vots % Diputats

Mals resultats d'a les eleccions espanyoles. Dels 13 diputats que va aconseguir l'any 2019, en un context d'alta mobilització independentista després de la sentència del procés, els republicans n'han perdut sis i s'han quedat amb, empatats amb Junts, que n'ha perdut un. El partit ja preveia que no mantindria la força dels últims quatre anys, fruit d'un resultat excepcional, però la caiguda és més forta del que esperaven a la sala de màquines dels republicans, que confiava mantenir els 8 o 9 escons. ERC tampoc ha aconseguit mantenir la segona posició, que se l'ha enduta, però sí que ha quedat per davant deen vots. Els'ha imposat amb claredat a Catalunya. Això sí, ERC serà protagonista d'una possible governabilitat a l'Estat, i Junts en tindrà la clau.La plana major d'ERC ha comparegut poc després de les onze de la nit, amb els resultats prou consolidats a Catalunya per fer una valoració. El candidat,, ha evitat fer autocrítica pels resultats obtinguts. "Ens hem de sentir molt orgullosos perquè el context era terriblement difícils", ha dit. Sí que ha reconegut que els resultats no eren els que desitjaven, però ha constatat que, tot i això, l'independentisme torna a tenir la clau de la governabilitat a l'Estat. Per això, ha interpel·lat directament a Junts per posar-se d'acord en el preu a la investidura de Sánchez. "Seria un fracàs no posar-nos d'acord", ha afirmat.Al seu torn, el president d'ERC,sí que ha fet certa autocrítica i ha admès que "no han sabut explicar prou bé" el seu missatge. Ha constatat que hi ha menys diputats d'ERC, però que poden ser decisius. "Posarem aquesta força al servei que no hi hagi governs de drets i extrema dreta, i al servei de les majories progressistes si són per defensar la democràcia i defensar Catalunya", ha dit. El líder dels republicans ha refermat el preu d'ERC a Sánchez i el compromís d'ERC amb la majoria progressista i amb el conjunt del país. En aquest sentit, ha enviat un missatge a Junts per "defensar els interessos del país conjuntament". "Si ho defensem tots, tots serem més forts", ha reblat.Els resultats, amb més del 95% dels vots escrutats, situa els independentistes amb la clau per reeditar un govern progressista a Espanya. A diferència de fa quatre anys, però, qui també serà clau és Junts. En aquesta campanya s'ha visibilitzat ladel moviment independentista. No hi ha hagut un front democràtic, ni tampoc un mínim comú programàtic per concórrer a les eleccions, com plantejava Pere Aragonès després del 28-M. Tampoc s'ha consensuat, almenys ara com ara, el preu per investir Pedro Sánchez, que malgrat la victòria del PP manté opcions de resistir a la Moncloa. Junts ha dit que només hi donarà suport si permet un referèndum a Catalunya, cosa que no passarà. ERC ha fet posat un preu més flexible: continuar avançant en la negociació per resoldre el conflicte polític, posar fi al dèficit fiscal i culminar el traspàs de Rodalies.ERC ha patit un descens important fruit del context de-la participació a Catalunya s'ha desplomat- i del marc en què s'han situat les eleccions, centrades sobretot a, cosa que afavoria elcap a partits com el PSC. Durant la campanya, ERC ha mirat de contrarestar això, però els resultats apunten que no se n'haurien sortit. L'estratègia dels republicans desplegada al Congrés i cristal·litzada en lai les nombroses lleis de caràcter social aprovades amb el govern espanyol no ha servit per retenir els votants que van fer confiança al partit ara fa quatre anys. La davallada se suma, doncs, al que ja va patir ERC a les eleccions municipals,i bona part de les principals ciutats on governava, com Tarragona i Lleida. Aquest cop n'ha perdut més de 400.000, amb més del 90% dels resultats escrutats.El partit va fer un canvi de rumb després del 2017, fruit d'un diagnòstic que els va portar a concloure que calia "ser més i més forts" per poder tornar a forçar unamb l'Estat. Això els ha portat a la presidència de la Generalitat -malgrat no guanyar les eleccions a Catalunya, que van ser per al PSC- i també a fer uns resultats històrics al Congrés l'any 2019 i també a guanyar les eleccions municipals a Catalunya i a Barcelona. El partit, però, no està aconseguint consolidar els votants que els van fer confiança l'any 2019, moment d'alta mobilització independentista i en què el partit va obtenir un vot prestat, com s'ha vist a les municipals de fa dos mesos i, ara, a les espanyoles. La presidència de, ja dèbil des de la sortida de Junts del Govern, també queda tocada, amb dues patacades electorals consecutives.Els resultats també deixen, cosa que implica menys temps per parlar, menys capacitat legislativa, menys presència a les comissions i menys diners i personal. Aquest era un dels reptes dels republicans en aquestes eleccions, després de quatre anys en què han liderat la posició independentista al Congrés davant de Junts i la CUP, amb menys força i sense grup. L'únic punt positiu per als republicans és que, malgrat que Junts ha retallat distàncies -més per demèrit d'ERC que per una millora significativa de Junts, que també ha perdut més de 100.000 vots. No s'ha produït, doncs, el sorpasso que temien els republicans i que anhelava el partit de, que hauria suposat una forta esmena a l'estratègia del diàleg desplegada per ERC. Amb tot, els republicans sotmetien a examen aquest full de ruta, i els resultats suposen un revés important. En públic, Rufián ha dit que el rumb del partit no s'ha de veure condicionat per uns resultats electorals com aquest.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola