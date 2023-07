Desallotgen la selecció de Nova Zelanda per l'incendi en un hotel

La selecció de, que participa al, va ser desallotjada d'un hotel cèntric dissabte a la nit, després que es van produir diversos incendis. La policia del país ha acusat un home de 34 anys de presumptes delictes de robatori i atac incendiari i haurà de comparèixer dilluns davant d'un tribunal de districte a Auckland. Es desconeix la motivació de l'atac.És el segon incident de seguretat ocorregut en tres dies durant la Copa del Món, després d'un tiroteig a prop dels hotels d'algunes seleccions, el primer dia del certamen. Les, com es coneix les seleccionades neozelandeses, van ser evacuades delpels volts de tres quarts de vuit del vespre, hora local de dissabte, quan es va informar de l'incendi.La defensava dir que algunes jugadores van veure fum mentre sortien. Tot i això, totes van aconseguir abandonar l'immoble de forma segura i van passar unes hores en un restaurant proper. "Sí, una de les sortides d'emergència tenia una mica de fum, però la majoria de nosaltres va baixar per l'altra sortida i vam abandonar l'edifici sense problemes", va afegir Butt.Quatre persones més van ser ateses per inhalació de fum segons el diari. Diversos incendis petits es van produir a l'hotel, i les autoritats els van considerar sospitosos. “Vam tenir realment bona seguretat, que ens va donar instruccions adequades, i totes vam bregar amb això força bé”, va dir la davanteradiumenge. "Penso que el nostre equip és molt bo per bregar amb l'adversitat, així que aquesta va ser una altra prova", informava.Nova Zelanda és coamfitriona del Mundial femení juntament amb. El matí del partit inaugural a l', un home va obrir foc en un lloc de construcció al centre de la ciutat, on va matar dues persones. L'atacant va morir després d'un tiroteig amb la policia. Cinc persones van resultar ferides. Es va guardar unper les víctimes abans del partit en què les neozelandeses van superar 1-0 Noruega.

