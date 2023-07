​Elon Musk diu que el nou logo de Twitter serà una «X» i anuncia que desapareixerà l'ocellet

And soon we shall bid adieu to the twitter brand and, gradually, all the birds — Elon Musk (@elonmusk) July 23, 2023

El propietari de Twitter,, assegura que el nou logo serà una "X" i anuncia que desapareixerà el mític ocellet. En diverses piulades a la xarxa social, Musk ha explicat que vol canviar el famós logo per un altre representat amb una "X"."Aviat ens haurem d'acomiadar de la marcai, a poc a poc, de tots els ocellets", ha dit. De fet, ha apuntat que si un logo X que sigui "prou bo" es publica aquesta nit el publicarà a tot el món demà. Com a resposta, alguns usuaris han publicat possibles dissenys del nou logo amb l'"X" com a protagonista.Ja ha dit com vol que sigui aquest logo:. "Per demostrar que les nostres imperfeccions ens fan únics", ha assegurat. Musk ja havia deixat entreveure anteriorment que la seva intenció era crear una gran aplicació amb més serveis, a l'estil de la xinesa, que també inclou la missatgeria. De fet, quan va comprar Twitter l'octubre passat, l'empresa va canviar el nom comercial per X Corp. Mentrestant, les incidències a Twitter es repeteixen des de fa mesos, així com canvis sobtats en els enviaments de missatges directes, ara limitats per als que no tenen verificació.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola