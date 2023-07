Torna el vot dual? Repunten els independentistes que opten per partits estatals al Congrés

Així ha evolucionat el vot dual a Catalunya, segons els baròmetres del CEO, des de 2006

Es computen com a vot dual aquells enquestats que declaren que votarien un partit d'àmbit català al Parlament i un d'estatal al Congrés, o viceversa, mentre que, a dubtes i altres opcions, s'hi sumen aquells que no tenen decidit el vot, s'abstindrien o votarien nul, blanc o opcions minoritàries

Així ha evolucionat el vot dual a Catalunya, per partits, des de 2006

Quants votants canviarien de partit en cas de votar al Parlament o fer-ho al Congrés?

Clicant o passant el cursor per la franja fosca al costat del nom de cada partit, apareixen el nombre d'enquestats detectats que, segons l'últim baròmetre, canviarien d'una formació a una altra -o la mateixa- per representar-los a cada institució (en xifres brutes absolutes)

D'entre els pocs pronòstics en què coincideixen totes les enquestes de cara a les eleccions espanyoles és de. Una fita que els socialistes no aconseguien des del 2008, amb el famós lema "si tu no vas, ells tornen" , airejant la por a un eventual govern espanyol del PP. Aquest primer lloc, de fet, ara es pot repetir, com llavors, gràcies a un cert, optin per la seva butlleta. Algunes enquestes apunten que aquest fenomen podriaEn concret, l'últim baròmetre del-publicat a principis de mes i amb les entrevistes fetes ja amb les eleccions convocades- indica que el PSC i ERC es disputarien una victòria en unes eleccions catalanes, però que, en les espanyoles, els socialistes s'imposarien clarament a Catalunya . I això es deu a que,que, uns comicis al Parlament optarien per partits d'àmbit català, de cara al Congrés tenien decidit que farien confiança a forces d'àmbit estatal o en coalició amb candidatures espanyoles. Es tracta d', abans de la primera gran manifestació de la Diada.Aquest 18% de vot dual d'electors independentistes al Parlament més que, quan ERC va guanyar les eleccions espanyoles a Catalunya. Des de llavors, però, aquest percentatge ha anat creixent progressivament. Si se li sumen aquells que no declaren el vot, que no el saben o que optarien pel blanc, el nul o l'abstenció o per candidatures extraparlamentàries, el percentatge supera el 31%. Quasi un terç d'electors que ara votarien independentista al Parlament i que no ho farien -o dubten- en unes eleccions espanyoles. El gruix deSi aquesta evolució s'observa pel que fa a electorats concrets i no per blocs, es pot constatar que sónaquells que declaraven que, de cara a les eleccions espanyoles, triarien una candidatura estatal. En tots dos casos, entorn al 20% d'enquestats, mentre que farien el mateix un 14% dels de Junts -percentatge igualment alt en termes històrics-. Pel que fa als electors de la CUP es pot constatar com, abans que la formació es presentés al Congrés, prop d'un terç votava opcions d'àmbit estatal o en coalició amb aquestes,Precisament per evitar aquestes fuites, els partits independentistes han criticat el PSOE i Sumar per la seva, respectivament, i per la tebior de l'actual govern espanyol respecte diverses reivindicacions nacionals. Especialment ERC ha buscat el cos a cos amb la candidatura de Yolanda Díaz , però també Junts i la CUP han carregat contra l'executiu central. Sense oblidar el xoc en el flanc independentista, especialment contra els pactes dels republicans ambDe fet, segons l'últim baròmetre del CEO, les fuites de vot d'ERC i -en menor mesura- de Junts entre el vot declarat al Parlament i al Congrés anirien. El vot dual entre forces independentistes seria molt limitat i només alguns electors de la CUP podrien desembocar cap a ERC en les eleccions espanyoles en una proporció similar dels que escaparien cap a Sumar. Tot i això, aquella enquesta es va fer quanals comicis. Aquest diumenge a la nit es podrà intuir si els votants independentistes s'han mantingut en major o menor mesura fidels als seus partits del Parlament o, en el cas del Congrés, han retornat al vot dual per mirar d'evitar un govern de PP i Vox.

