El PP renuncia a repartir‑se càrrecs amb Bildu a Vitòria després de la polèmica generada

després que els populars i la formació abertzale hagin aconseguit aquest divendres les presidències de les comissions de l'Ajuntament. Així i tot, ha anunciat queque s'ha fet de l'ocorregut. Després del ple celebrat en la capital alabesa per al repartiment de les presidències d'aquests òrgans municipals, el PNB ha denunciat que Bildu havia pactat amb els populars repartir-se les presidències de les 11 comissions municipals de l'Ajuntament de la capital alabesa.En un comunicat emès aquesta tarda, els conservadors de la regió han recordat que en aquest consistori els partits que conformen el govern municipal no presideixen les comissions, sinó que aquestes recauen sempre entre els partits de l'oposició. En la legislatura que acaba de començar,En la passada legislatura, les presidències de les Comissions van recaure en els tres partits: Partit Popular, Bildu i Podem. No obstant això, en aquesta legislatura, Podem, que ha passat de tres regidors a dos després de les municipals, no pot presidir comissions per falta de membres suficients, ja que és necessari comptar amb un grup mínim de tres membres (president, vicepresident i portaveu de comissió) per poder presidir-les.Els populars han explicat que, en la junta de portaveus celebrada dijous, tant PNB com PSE-EE, a banda de la resta de partits, van donar el vistiplau a les presidències de les comissions. No obstant això, en el moment de la votació i coincidint amb l'últim dia de campanya electoral,Segons ha indicat el PP, la presidència d'una comissió a l'Ajuntament de Vitòria no suposa res més quede les diferents iniciatives que en la majoria dels casos són preguntes que l'oposició formula al govern municipal, a banda d'iniciatives de participació ciutadana. En aquest sentit, ha subratllat que no té cap funció executiva ni suposa cap retribució extra."No existeix cap acord ni pacte ni aliança amb Bildu per presidir les comissions de l'Ajuntament de Vitòria-Gasteiz. Això és un tema del PNB i del PSE-EE, que estanelectoral per intentar visualitzar una cosa que no és certa", ha asseverat., i que socialistes i abertzales formin ara mateix govern a la ciutat "gràcies als vots dels sis regidors del PP". "És lamentable al que poden arribar el PNB i el PSE-EE. No tot val en política", ha subratllat la portaveu del PP de Vitòria,. Per tot això, davant la "tergiversació dels fets en el dia d'avui", ha anunciat que renuncien a les presidències de les comissions perquè les presideixin PSE-EE i PNB.

