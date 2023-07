Cau més la participació als municipis més independentistes

Així ha evolucionat la participació respecte 2019, en funció del percentatge de vot independentista dels municipis i dels districtes de Barcelona

Així ha evolucionat la participació respecte 2019, en funció del nivell socioeconòmic dels municipis

Així ha evolucionat la participació respecte 2019, a cada municipi

Seleccionant, clicant o passant el cursor per damunt de cada municipi, n'apareixen les dades concretes de participació i la diferència respecte 2019

Aquesta està sent la participació electoral, a cada municipi

Seleccionant, clicant o passant el cursor per damunt de cada municipi, n'apareixen les dades concretes de participació i la diferència respecte 2019

La havia caigut a Catalunya gairebé quatre punts a les 14h en relació a la dels comicis del novembre de 2019. Tot i això, el descens no ha estat homogeni arreu del país, ja quefa quatre anys, cosa que podria indicar una major desmobilització de les seves bases. Pots consultar també més avall els mapes interactius amb l'evolució de la participació a cada municipi El següent gràfic mostra com ha evolucionat la participació respecte els comicis del novembre de 2019 fins les 14h, en funció del suport a l'independentisme rebut. En concret, es tenen en compte els municipis amb un cens de més de 1.000 persones i, pel que fa a, s'hi computen cadascun dels districtes per separat, els quals s'han unit en vuit grups. La participació a aquells amb, mentre que la d'aquells amb menys suport independentista ha caigut ara escassament tres punts. L'evolució no és lineal, però sí significativa.En tot cas, cal tenir en compte que aquestes xifres, que s'ha disparat en aquestes eleccions i que s'afegeix a l'urna al final de la jornada. De fet, la participació fins les 14h també, ja que la seva població podria trobar-se en major mesura de vacances, però la diferència és inferior que si es té en compte el vot independentista del 2019.L'índex socioeconòmic és un valor que calcula l'Idescat per a cada municipi i té en compte, sinó també elements com la situació laboral, educativa o la immigració. Als municipis que el tenen més alt, la participació ha caigut, com es pot comprovar al següent gràfic.Al següent mapa es pot comprovar com ha evolucionat la participació a les 14h per a cadascun dels municipis del país. A les(Baix Empordà), per exemple, tots els veïns al cens ja havien votat a aquesta hora, mentre que, pel que fa als municipis amb un descens més pronunciat respecte el 2019, són la(-22 punts), al Moianès; la(-20,3 punts), al Berguedà; i els(-20,2 punts), a la Segarra.El següent mapa, en canvi, permet observar quins municipis tenen uns nivells de participació absoluta més elevada i més baixa a les 14h, independentment de la que haguessin assolit fa quatre anys. A banda del 100% de Garrigoles,(Conca de Barberà) ha assolit el 68,8%,(Berguedà), el 55,8%, i(Pallars Sobirà), el 55,2%. En canvi, no arriben al 18% ni(Berguedà) ni(Aran).

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola