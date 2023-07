El suïcidi és la primera causa de mort entre els adolescents i els joves a l'Estat

Un nou estudi corrobora que el suïcidi és la primera causa de mort dels menors d'edat i els joves de tot l'estat espanyol. En concret, la investigació duta a terme per lacertifica que és la primera causa de mort entre les persones de 12 a 29 anys. Segons l'estudi, els casos en el que els joves van llevar-se la vida, amb una forta incidència a partir de la pandèmia de Covid-19. Per ser precisos, va afectar a tots els grups d'edat, però els adolescents i els joves són els que més han augmentat les xifres de suïcidis. En aquesta franja d'edat, el nombre de persones que es lleven la vida està equilibrat en ambdós sexes. Els mesos d'estiu i viure en grans ciutats són dos elements clau extrets de l'estudi.Laafirma que en els darrers anys han augmentat les consultes a la sanitat pública de persones joves i adolescents amb conductes suïcides. Catalunya compta amb Salut i Educació van alertar el desembre del 2022 de la necessitat de consolidar la prevenció contra els suïcides., les temptatives de suïcidi en adolescents s'han incrementat als centres educatius, fins a un 195% més en noies adolescents i un increment del 10% en nois respecte al 2019.De fet,I durant el 2021, les atencions en centres de salut mental infantil es van incrementar en un 23% respecte al 2019, el darrer any prepandèmia. A més, també es va registrar un augment del 28,5% en les atencions a les urgències psiquiàtriques hospitalàries.

