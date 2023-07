Pedro Sánchez fa realitat el mem: «Feliç dia del gos»

acaba de pasar esto en Lugo y estoy gritando jajajajajajaja 🐕🫶🏻 #PerroSanxe pic.twitter.com/x05LPpTeLB — Mr. Handsome (@pdrsnche) July 20, 2023

Més enllà d'ideologies i opinions, el caràcter decau bé. En campanya, el president espanyol ha abandonat la figura més institucional i s'ha prestat a un bon humor que, ben segur, des del seu equip de campanya es deu veure com una oportunitat de guanyar vots davant unque és molt més seriós.Ara, el candidat delha decidit donar-li la volta al mem dei prendre-se'l de broma. Per això, ha aprofitat que aquest divendres és elper posar en evidència que, el que va començar com un insult de la dreta i l'extrema dreta, ara és un simple mem i fins i tot un sobrenom per referir-s'hi de forma amable. Ho ha fet amb una imatge en què apareix amb dos gossos.No és el primer cop que Sánchez fa algun comentari sobre aquest sobrenom. Al pòdcast La pija y la quinqui, el president espanyol va explicar que no té temps per veure tots els mems que es fan, però va confessar que ho coneix. Va acabar assegurant que n'hi ha un que li encanta: "Más sabe Perro Sánchez por perro que por Sánchez". En campanya, també s'ha bromejat en moments en què ha acariciat gossos.

