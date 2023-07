Entre l’espantall de PP i Vox i la «campanada» de Montañola

🔴 @roger_mont (@Pdemocratacat ) s’encomana als catalans des de Montserrat per tenir “un gran resultat”

▶️ Creu que #ERC vira al “realisme” però reivindica q només PDeCAT està disposat a negociar amb #PSOE i #PP

▶️ “Si Feijóo no ha passat pàgina,ja farem nosaltres que la passi” pic.twitter.com/CFSB5PB00T — Maria Capdevila (@capdevilamaria) July 20, 2023

Ladesprés de dues setmanes de polèmiques, debats i cares a cares que han generat una gran expectació entre l’audiència. A diferència del que es podia pensar en un primer moment, la convocatòria electoral situada en plenes, no ha provocat la desafecció dels votants.Val a dir que el fet que la majoria d’enquestes hagin situat a l’amb moltes opcions de, ben segur haurà ajudat a. El cara a cara d’Atresmedia va aconseguir un espectacular 36,4% d’audiència (46,5% a Espanya), el debat de TV3 va superar el 25% i el debat a tres de TVE va fer un 20,6% (30,4% a Espanya). Unes dades quedel passat mes de maig.En el cas de Catalunya la campanya s’ha centrat en lai l’. Tot i això, la majoria d’enquestes donen com a vencedor al, seguit d’unamb una forquilla d’entre 7 i 9 escons. Una situació que deixa totes les opcions obertes i que fins i tot podria situar al PP en segona posició. Tot dependrà de si Rufián podrà aturar la sagnia dels republicans que van veure com van perdre 300.000 electors al maig. "Jo pensava que la gent veia què fèiem: apujar les pensions, l’SMI... i de sobte la gent vota el 'que te vote Txapote' a canvi de res", ha assegurat el republicà aquest divendres a Catalunya Ràdio.Una altra de les incògnites de diumenge serà conèixer si l’aposta delal capdavant reivindicant, serà capaç de fer forat entre l’electorat de Junts. “Donarem la campanada”, ha repetit sense descans el seu candidat. Aquest dijous les càmeres de TV3 van seguir el postconvergent fins a, l’emblemàtic punt on es va fundar Convergència i: “El senyor Feijóo haurà de passar per caixa i haurà de fer allò que ja van fer l’any 96. Un dia deien: 'Pujol enano, habla castellano', i l’endemà: 'Pujol guaperas, habla lo que quieras'”.Cal recordar queva aconseguirgràcies al bon resultat de districtes com Sarrià-Sant Gervasi on va obtenir un 40% dels vots, superant de llarg el 14,9% del PP, o Les Corts, on Junts va aconseguir un 31,2% davant del 13,1% dels populars.Per voluntat no serà i és que els juntaires han estat la formació que més diners han destinat a la campanya amb, seguits d’ERC amb 1,8.Per últim, caldrà parar atenció al resultat dedesprés que Colau hagi perdut l’alcaldia de Barcelona a mans del, gràcies al seu pacte amb el PP. Aconseguiransense l’aposta per un referèndum acordat? Diumenge a partir de les 20 h, sortirem de dubtes.

