El PP tira de masclisme contra Yolanda Díaz en la recta final del 23-J

Quan, líder dei actual vicepresidenta del govern espanyol, va anunciar la seva intenció de ser la "primera presidenta" d'Espanya, múltiples diaris i revistes es van omplir de titulars qüestionant que es pugui ser d'esquerres i tenir com una de les aficions la moda, com ella ha declarat sense complexos. Les xarxes, també s'han omplert de comentaris despectius pel fet que en una entrevista, hagi assegurat que li relaxa planxar. Tots aquests comentaris qüestionant-la per la faceta personal i no política, no són fruit de la casualitat i acompanyen el dia a dia de moltes dones que tenen projecció pública. I sense gens de vergonya, el candidat delaquest 23-J i president del partit,, ha decidit perpetrar-los en un dels, celebrat a Madrid. "La vicepresidenta que porta ocupació, de maquillatge en sap molt", ha proclamat davant de milers de persones que li han rigut amb complicitat el comentari masclista. Ho ha fet per assegurar que les dades que dona Díaz sobre la millora de l'ocupació, són falses.El comentari de Feijóo no ha estat aïllat. Abans, ja havia parlat des de l'escenari l'alcalde de Madrid,, que també ha aprofitat per desacreditar Díaz, com si avui estigués al centre de la diana de l'acte polític. Estridències de final de campanya. "Feijóo va ser el guanyador del debat, i", ha dit l'alcalde dels populars tot just ha començat la seva intervenció, en referència al debat de RTVE que Feijóo va plantar ahir, en el mateix dia que va sortir Díaz planxant roba. "Si Cuca Gamarra o Cayetana Álvarez de Toledo [dirigents del PP] sortissin planxant, les esquerres criticarien l'heteropatriarcat. Però ells poden fer rel que vulguin per la seva superioritat moral", ha etzibat.Més enllà dels comentaris masclistes contra la líder de Sumar, com si es tractés d'una venjança després que la dirigent política hagi estat molt crítica aquests últims dies per la relació de Feijóo amb el narco Marcial Dorado, l'acte del PP ha estat una demostració de força dels populars d', aquell que permet majories absoluteses als populars com la que voldria Feijóo el 23-J. "", ha dit Feijóo sobre la presidenta de la Comunitat. "Madrid et portarà en un tres i no res a la Moncloa", li ha promès Almeida. Díaz Ayuso, que ha estat l'oradora més aplaudida i que més mirades ha aclaparat, ha reivindicat que a la seva comunitat mai hi havia hagut "tanta". Una alegria que ahir no es percebia a, un dels barris obrers de Madrid on el veïnat es va manifestar contra el desmantellament de la sanitat pública que viuen en primera persona, simbolitzada en la falta de pediatres.L'acte massiu del PP a Madrid, on han participat milers de persones, s'ha celebrat al parc Madrid Río. Per a Ayuso, la lluita front l'emergència climàtica és "una estafa" que va en contra de l'evidència científica. A Almeida, els veïns l'han titllat en reiterades ocasions com un "arboricida" que propulsa una ciutat d'asfalt sense ombres. Feijóo de moment prefereix no opinar i escapolir-se quan li pregunten. Però hi ha una cosa en la qual coincideixen tots tres: s'hi està molt bé al parc Madrid Río i elsque fa molt més suportable les màximes deque es registren aquest dijous a la ciutat. Per això han decidit ubicar en aquest enclavament la festa dels 'ayusers'. Alguns d'aquests arbres, possiblement no hi haurien sigut si no fos per unaque es va produir el mes de febrer, quan veïns de la zona van fer una cadena humana per exigir a Almeida que aturés una actuació que preveia talar 200 arbres per construir una nova estació de metro."En el Madrid de 40 graus, començo a notar la brisa que notava a Galicia", ha dit Feijóo. Es refereix a la bona brisa que el va portar a ser president de la Xunta fins a quatre vegades consecutives. No ha dit res nou que no hagi dit en els últims dies. Ha assegurat que percep que el canvi "està més a prop que mai", i que als carrers hi ha una "". També ha acusat el 'sanchisme' d'haver "faltat a la veritat" en els últims dies. Precisament en les últimes jornades, qui ha estat corregit per periodistes per haver donat dades incorrectes, ha estat el dirigent popular. També ha carregat, per enèsima vegada, contra els, i ha advertit que el PSOE permetrà un referèndum d'autodeterminació. Avui mateix, Sánchez ho ha descartat Al públic, persones de tota mena. És el que té Madrid d'Ayuso, que agrupa majories molt diverses. Les banderes espanyoles no falten i també una l. L'speaker que anima el míting diu que la. Sona "Nochentera", de Vicco. També "Solo se vive una vez", d'Azúcar Moreno, o "Final countdown", d'Europe. Hi ha banderes també d'Argentina i Colòmbia. Les cerveses que es venen no són d'una marca comercial coneguda. Porten impresa la cara d'Ayuso i la següent frase: "La canya d'Espanya". El Madrid d'Ayuso està mobilitzat.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola