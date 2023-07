Junts constata el «fracàs» d'ERC i avisa que la prioritat del 23-J no pot ser «salvar» Sánchez

està traient tot el ferro en la recta final de campanya per mobilitzar al màxim un electorat independentista que el 28-M, a les municipals, ja va donar símptomes de cansament. A la candidata, durant el míting final a, l'han acompanyati també, amb presència diària en la recta final cap al 23-J. En aquestes últimes hores d'actes i mítings, la formació ha elevat el to contra l'estratègia d'ERC a Madrid, i ha insistit en la idea que no cal entrar en el marc hispanocèntric d'aquestes eleccions, perquè la prioritat ha de ser Catalunya. La distància amb els republicans creix , perquè està en joc qui queda primer dins del bloc independentista, pols que tindrà reverberacions polítiques.Puigdemont, en un missatge gravat des de, ha reivindicat que els vots de Junts a Madrid no han estat per "rendir-se". "No hem anat a posar les coses fàcils", ha assenyalat l'expresident de la Generalitat, que ha remarcat que l'independentisme "no s'ha d'entrampar més". "N'hi ha que es pensen que cal salvaro aturar la dreta. Molts, pensant que salven Sánchez,. Potser ens quedarem sols com en aquests quatre anys, però n'hi ha alguns que ja han pres nota del fracàs de la seva estratègia", ha indicat.Borràs ha reivindicat l'esperit de Junts pel Sí, i no s'ha estat de criticar que, mentre ERC es queixa d'estar "sola" a Madrid, hi haque també s'hi senten. "Que recordin que vam proposar unitat el 2019, l'hem proposat el 2023 i la proposarem sempre que hi hagi en joc la independència", ha apuntat l'expresidenta del Parlament. "Menys penjar-se medalles per nou persones que ja no són a la presó", ha remarcat Borràs, en referència a com els republicans han tret pit dels fruits de la negociació amb l'Estat al llarg de l'última legislatura de Sánchez a la Moncloa, especialment pel que fa alsals presos polítics."Aquests quatre anys han passat massa coses contra Catalunya. Massa, massa menyspreu, massa poca inversió. Davant del que pot venir, li pots no donar importància i anar consolidant aquesta situació, o bé reaccionar", ha determinat Turull, que ha indicat que no hi ha "excuses" per no anar a les urnes aquest diumenge. El secretari general de Junts ha insistit que, malgrat les "bones paraules" en campanya, després "ningú se'n recorda de Catalunya". "On eren l'1-O per frenar la dreta que? On són quan hi ha infiltrats? Miren cap a un altre cantó", ha determinat l'exconseller de la Presidència. Per tant, el "gran dic de contenció dels drets fonamentals", el vot útil per protegir-los, és Junts, ha defensat. En aquest sentit,abans d'hora.Durant el míting també han intervingut, president del consell nacional de Junts i conseller de Territori durant l'1-O, i, exalcalde de, exdiputat d'ERC i ara candidat al Senat per la formació de Puigdemont. Rull ha erigit Junts com el partit que es pot convertir en un "mur" contra el PP i contra Vox, mentre que Andreu ha determinat que els republicans tenen una estratègia "autonomista". Ha aprofitat, també, per retreure ael tuit de les 155 monedes de plata en els dies més àlgids del procés de l'any 2017.

