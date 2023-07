Sánchez treu pit de no concedir a l'independentisme ni el referèndum ni l'amnistia

Relació amb Dorado: "inquietant"

A poc més de 24 hores per acabar-se la campanya, el president del govern espanyol i candidat socialista,, manté la seva gira per televisions i ràdios estatals per intentar convèncer els indecisos, però també per continuar desdibuixant el conflicte polític entre Catalunya i Espanya, que al programa del PSOE queda diluït i ni tan sols recull l'aposta per la taula de diàleg. En una entrevista aquest dijous a La Sexta, el dirigent socialistade no haver atès dues de les grans demandes del moviment independentista: "L'independentisme demanava l'amnistia i un referèndum d'autodeterminació.d'autodeterminació".Les seves declaracions arriben just un dia després que ERC -actor d'especial rellevància després del 23-J en cas que el bloc de les esquerres tingui capacitat de pactar- hagi posat preu a la investidura . Si Junts i la CUP condicionen el suport al líder del PSOE a un referèndum a Catalunya, els republicans sostenen que les demandes han d'anar més enllà. Pere Aragonès, president de la Generalitat, va detallar les peticions en un acte ahir a la tarda:. En l'entrevista d'aquest dijous, Sánchez, a més, ha precisat una vegada més que descarta qualsevol referèndum en el futur per "".El programa del PSOE obvia la taula de diàleg i el referèndum. La recepta concreta que es recull és "", i fer-ho en el marc d'una "nova etapa de la construcció de l'Estat autonòmic". Les propostes per a totes les autonomies van en el, apostant per la cogovernança com a instrument per "renovar l'esquema de relacions entre les comunitats autònomes i l'Estat". Es proposa una llei de cohesió territorial i foment de la col·laboració, continuar amb el procés de desconcentració de seus d'entitats públiques estatals i autonòmiques, i continuar amb el procés d'institucionalització del diàleg amb la conferència de presidents com a màxim òrgan. D'aquesta manera, el diàleg que es proposa per Catalunya és el mateix que es proposa per a tota la resta d'autonomies. Així mateix, el document estratègic dels socialistesEn l'entrevista, Sánchez ha dedicat els esforços a allò mateix que porta dient des del dia zero de campanya:. Així, ha assegurat que la seva aposta pel diàleg ha permèsla situació política, fins al punt que avui a Catalunya la primera força política és el PSC. En tot cas ha admès que caldràper tancar l'encaix. "L'independentisme com a moviment polític existeix al segle XXI, però té la lògica al segle XIX i XX, no del XXI", ha afegit.Més enllà de vantar-se de no haver atès les peticions de l'independentisme, Sánchez, en aquest temps de descompte de campanya electoral, també ha trencat el silenci respecte a la relació entre el narcoi el candidat del PP. El líder dels populars, de fet, va dir ahir mateix que desconeixia la professió de Dorado , amb qui es va fer una fotografia durant les vacances de l'any 1995, perquè en aquell moment "no existia Google". Sánchez, però, ha acusat el seu principal contrincant de mentir i posar excuses: "Ésque hagi tingut relacions tan estretes amb un narcotraficant"."Feijóo ha perdut una oportunitat, ha mentit i: el deute amb la veritat", ha subratllat. Ara bé, per què Sánchez no li va preguntar per aquesta qüestió en el cara a cara que van mantenir? Segons el president, el seu objectiu era fer campanya electoral "en positiu". "Aquest és un moment en què els espanyols el que han de saber és quina és la proposta dels candidats per als pròxims quatre anys", ha afegit.

