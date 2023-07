​El Govern autoritza 1.500 MW d'energies renovables en dos anys

91 nous parcs solars i 5 eòlics

Eld'energies renovables en. L'objectiu de l'executiu és duplicar aquesta xifra i arribar al. Tot i l'acceleració, Catalunya encara estàtot just al 32% del marcat per al 2030. Malgrat aquest fet, el conseller d'Acció Climàtica,, destaca que s'ha posat fi a una dècada d'aturada absoluta on només es van autoritzar 9 MW.de tramitació de projectes i mai havíem autoritzat tanta potència en tan poc temps”, ha destacat Mascort. Actualment, la demarcació de Lleida concentra bona part de la generació autoritzada amb dos conjunts previstos aque podrien arribar a produir fins a 800 MW.Dels 1.500 MW autoritzats fins ara, 1.300 MW corresponen a energia fotovoltaica i 200 MW a eòlica. Mirant-ho per projectes, 91 són parcs solars i cinc són parcs eòlics. Més enllà d'aquestes iniciatives, la Generalitat téAquests projectes, que ara hauran de construir els seus promotors, s'afegeixen als ja existents. Actualment, hi ha-entre finals del 2022 i inicis del 2023 van entrar en servei quatre parcs després d'una dècada on només ho havia fet un sol molí- iterrestres, xifra que no en té en compte l'autoconsum solar.Si tots els projectes autoritzats tiren endavant, Catalunya arribaria als 3.180 MW entre parcs eòlics i solars, xifra que suposa unamb la Proencat, el full de ruta per assolir la neutralitat climàtica a mitjan segle

