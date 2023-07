Junts carrega contra el preu d'ERC a la investidura de Sánchez: «Pantalla passada»

. Així ha definit aquest dijous, candidata dea les eleccions del 23-J, el plantejament que va fer ahir ERC per negociar una investidura a Madrid basat en avançar en el diàleg, el traspàs dei acabar amb el. "El que s'ha fet fins ara no ha funcionat", ha determinat Nogueras en el transcurs d'una roda de premsa organitzada per l'. La candidata també ha definit com a "nefast" el balanç de l'estratègia d'ERC desplegada durant l'última legislatura com a soci clau de. "Ens haurà d'explicar molt bé què farà, perquè en els últims cinc anys no ha pagat", ha remarcat Nogueras, que ha indicat que no negociaran amb laamb elEn el transcurs de la roda de premsa, la candidata ha indicat hi ha una sèrie de passos a complir. El primer, que ERC accepti que la condició per negociar és demanar la transferència de les competències per organitzar un referèndum. Si els republicans no validen aquest marc com a inici de les converses amb Sánchez, el que farà Junts serà apel·lar les bases i els votants d'ERC. En tot cas, Nogueras ha indicat que la taula de diàleg no ha funcionat i que, per tant, també és una "pantalla passada", perquè fins ara -segons ella- no ha donat prou fruits palpables. Elsi lavan provenir de les converses entre ERC i la Moncloa."Tots elscap al president Aragonès, però crec que si una cosa està clara és que el que s'ha fet fins ara no ha funcionat. Ni aquesta legislatura, en la qual el balanç és molt dolent, ni en els. Si la clau la tenim nosaltres, les coses seran molt diferents a Madrid i han de ser molt diferents a Catalunya. Portem molts anys encallats, estancats; s'ha intentat tot i no ha funcionat", ha remarcat Nogueras, que ha donat per fet qued'infraestructures en el marc de Rodalies ni tampoc els recursos necessaris . "Si hi ha un Govern fort a Catalunya, els diners aniran a un operador que funcioni, i Renfe no funciona. Per tant, no hi haurà [traspàs de] Rodalies en cap cas", ha determinat la candidata de Junts.Negociar en aquests termes, per tant, és "pantalla passada", segons la dirigent independentista, que ha demanat una "política molt més desacomplexada" i també "molt més segura". "Si en una negociació et necessiten,. I has de tenir palanca de confrontació. El resultat d'aquesta legislatura és, és zero", ha ressaltat la candidata, que ha considerat "central" l''opció de Junts. "L'opció que tenim és que Catalunya sigui forta, i no que sigui com una mini Espanya la nit electoral. Demanem a la gent que ens voti, militin en el partit que militin. Apel·lem el vot dels qui volem que siguem lliures en tots els sentits", ha dit.En un míting celebrat a, Aragonès va ser més clar que mai a l'hora de definir quines demandes posarà ERC sobre la taula en cas que els republicans siguin decisius per investir Sánchez. Aragonès va ressaltar que la via del diàleg ha permèsde la repressió en alguns casos, si bé la pressió continua contra activistes -la setmana passada va transcendir un nou cas d'infiltració policial a l'esquerra independentista - i els exiliats continuen sense poder tornar a casa. Aquesta negociació ha de servir, també, per continuar avançant cap a l'exercici del dret a l'autodeterminació, segons afirmat el president, una opció que el PSOE no contempla i que Sumar ha rebaixat en les darreres setmanes Preguntada sobre una hipotètica reforma del model de finançament -la candidata deli presidenta del Congrés,, es va comprometre a reformar-lo en la propera legislatura després que hagi estat caducat des del 2014-, Nogueras ha remarcat que "no se la creu", i també ha posat l'accent en el fet que es tracta d'una "pantalla passada". Des que Sánchez va aterrar a la Moncloa, l'any 2018, en cap moment s'ha negociat seriosament el fet de reformar el model, malgrat els contactes entre el Ministeri d'Hisenda i la

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola