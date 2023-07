Una policia espanyola, infiltrada tres anys en moviments socials de Girona

Emprendran accions legals

Nou gir de guió en el cas de la. La mare de la policia espanyola que va fer-se passar per activista i va entrar a formar part d'espais independentistes atambé hauria participat del muntatge policial, segons avança La Directa. La progenitora de Maria Perelló Amengual -la identitat falsa que va fer servir l'agent per infiltrar-se a Girona- hauria estat una peça clau per fer-li creure l'engany a l'activista Òscar Campos, amb qui la policia va establir una relació sentimental durant dos anys. L'agent comença la seva activitat el maig del 2020 a la capital gironina, quan només feia tres mesos que havia arribat des deLa mare de la policia espanyola i Campsde la infiltrada a, al barri d'establiments de, i des d'aleshores van teixir un vincle molt estret. Entre la mare i l'activista enganyat per la membre del CNP va haver-hi trucades amb converses íntimes, regals per Sant Jordi i, fins i tot, una trucada per l'aniversari d'Òscar Campos on la progenitora li va cantar de manera emotiva el "". Tot plegat va ajudar a camuflar la coartada de la infiltrada, que s'absentava sovint de la ciutat per tornar a Palma per estar proper al seu pare, que patia un suposat càncer.L'activista Òscar Campos, en unades que es va destapar l'engany, s'ha pronunciat sobre el paper de la mare en la infiltració i les afectacions psicològiques que està afrontant, en declaracions a RAC1: "Jo era un mitjà i m'han fet servir en una estratègia maquiavèl·lica. Han fet servir la tortura psicològica per aconseguir informació sobre els moviments socials de l'esquerra independentista. No podem separar la dimensió política de la personal"."El que seria terrible és que l'estat espanyol actués d'aquesta manera i no ho haguéssim sabut ni ho poguéssim explicar, ha valorat l'activista encausat judicialment en la trama 21 raons que ha estat contundent sobre si el vincle creat per part de l'agent de policia Camps estava premeditat. "El Servei d'Intel·ligència Espanyol tenia una estratègia molt clara per infiltrar-se a la meva vida. En un estat democràtic hauria de respondre el, Marlaska i els funcionaris policials que han permès aquests mètodes".La policia infiltrada formava part de la 33a promoció d'agents i s'havia format a l'escola d'entre el 2017 i el 2018, en companyia de tres casos més ja coneguts d'infiltrats en aquests moviments socials a. La jove, que segons La Directa també es diu Maria de nom real, va estudiar Criminologia i Polítiques Públiques de Prevenció a laabans de fer-se policia.Des que aterra a Girona, la policia infiltrada s'implica en els moviments socials participant en una mobilització en defensa dels drets de migrants no acompanyats. Fins i tot la noia fa servir relacions personals amb altres militants per integrar-se en aquests espais. Durant aquests anys, la falsa activista també arriba a estar present en una reunió amb els advocats-diputada i exdiputat de laal Parlament-.Amb tot això, Maria Perelló acaba participant en mobilitzacions del Sindicat d'Habitatge de Salt, en manifestacions contra la detenció deo a la Coordinadora de Feminismes 8-M de Girona, i també fa diverses formacions a l'd'. Però hi ha un punt d'inflexió que fa aixecar sospites: quan es destapa el cas del policia infiltrat Marc Hernàndez la noia marxa de Girona assegurant que el seu pare té una malaltia.És a partir d'aquell moment quan la policia infiltrada ja només mantéen l'àmbit digital i telefònic, però mai arriba a abandonar aquests moviments. De fet, fins que no s'ha publicat la informació aquest dijous, la comunicació encara es mantenia de manera intensa. Ningú entenia per què la Maria s'havia allunyat de Girona i de les persones amb qui havia conviscut els últims tres anys. Ara ja ho sap tothom.Alerta Solidària ha anunciat que emprendrà accions legals per aquest nou cas "d'espionatge" als moviments socials i independentistes, que seria el quart detectat amb agents infiltrats. El portaveu d'Alerta Solidària, Martí Majoral, ha remarcat que en aquests moments, i després de confirmar que darrere de la identitat de Maria Perelló Amengual hi havia, en realitat, una agent de la Policia Nacional, estan recopilant informació sobre els vincles que ha establert al llarg d'aquest any a diferents moviments de Girona i Salt per poder presentar la denúncia corresponent.Segons han detallat en una roda de premsa aquest divendres, l'agent provinent de Palma va arribar a les comarques gironines el maig del 2020. Al llarg d'aquest tres anys, i utilitzant la identitat falsa, s'ha infiltrat en la Tancada per Drets, l'Espai Antiracista i, també, en la coordinació de la campanya antirepressiva '21 raons', en solidaritat amb els encausats pel tall de l'AVE durant el primer aniversari de l'1-O.Però la infiltració no va quedar només aquí. Al llarg d'aquests anys, i segons han denunciat, l'agent va establir una relació sentimental amb un dels activistes de la ciutat que, a més, està pendent de judici per les mobilitzacions de l'1 d'octubre del 2018. "Hem descobert un talp, avui ens reunim per destapar i fer públic que hi ha hagut una infiltrada a la ciutat de Girona i a Salt, la persona que ha viscut amb mi sota el mateix sostre durant més de dos anys amb el nom de Maria Perelló", ha explicat l'Òscar, que critica l'actuació "sense escrúpols ni sentiments" tant de l'agent com de l'estat espanyol."El seu medi ha estat la nostra bondat. Una bondat que ens ha portat en convertir-la en una amiga, germana i parella d'allò més estimada. L'estat espanyol ha travessat totes les línies vermelles, no només ha vulnerat els meus drets, sinó els de totes vosaltres, amb l'única finalitat d'aniquilar qualsevol forma de resistència i autoorganització popular", ha exposat l'Òscar que remarca que això demostra que els moviments socials i independentistes "són una amenaça per a les estructures de l'estat opressor": "La policia espanyola s'infiltra perquè som una gran amenaça per a la unitat d'Espanya, per a les retallades de drets i per al règim del 78".Durant la roda de premsa, ha fet una crida a convertir "en ràbia, en organització i lluita" les llàgrimes provocades per l'impacte emocional que ha suposat descobrir la presència d'una policia infiltrada: "Nosaltres tenim la raó davant d'un estat espanyol deshumanitzat i sense escrúpols ni sentiments, que no té límits per intentar aturar-nos. No ho van aconseguir amb la violència policial ni amb la judicial, tampoc ho aconseguiran amb la violència psicològica i emocional". L'Òscar ha afirmat que ha volgut donar la cara per deixar clar que "l'única via" per aconseguir la llibertat passa per la mobilització i per "expulsar les forces d'ocupació de Girona i Salt".En la mateixa línia, i en nom dels moviments afectats, Sílvia Rispau ha recordat que no és la primera vegada que han hagut "d'afrontar tota la cruesa de la repressió". "Avui totes estem en xoc. Que l'estat no té cap límit ni cap escrúpol ho sabíem i ho havíem experimentat abans, però ens repugna igual", ha afegit, alhora que ha criticat que precisament "el govern de l'estat espanyol més progressista de la història" infiltrés una agent durant tres anys a Girona i Salt.

