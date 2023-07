Les verificacions del debat a tres de RTVE

RTVE ha convocat un darrer debat entre els principals candidats a la presidència del Govern espanyol, a només tres dies de les eleccions generals del 23 de juliol. S’han vist les cares Pedro Sánchez (PSOE), Santiago Abascal (Vox) i Yolanda Díaz (Sumar). Tot i que inicialment havia de ser un debat a quatre, Alberto Núñez Feijóo (PP) ha decidit no assistir-hi.



Els equips de fact-checking de Verificat i Maldita.es hem verificat en directe totes les seves declaracions, que podreu llegir a continuació:



FALS | "Els qui paguen aquestes polítiques verdes són (...) els espanyols més desfavorits, que ja no poden entrar al centre de les ciutats perquè no es poden comprar un cotxe elèctric a les ciutats de menys de 50.000 habitants". Santiago Abascal (Vox).



Abascal fa referència a l'obligació, introduïda per la , que tots els municipis de més de 50.000 habitants (i les de més de 20.000 amb problemes de qualitat de l'aire) han de tenir una zona de baixes emissions (ZBE). Tanmateix, actualment ni tots els municipis obligats han implantat una ZBE ni aquells que tenen zones actives permeten el pas només a cotxes elèctrics.



Segons el criteri d'habitants de la llei, entren en l'obligació d'implantar aquestes zones. No obstant això, segons el portal zonasdebajasemisiones.es, actualitzat a 28 de juny de 2023, només hi ha 10 ciutats amb zones de baixes emissions actives a Espanya. Algunes de les ciutats més poblades d'Espanya, com



D'altra banda, les restriccions de trànsit dins de les zones de baixes emissions s'estableixen, per obligació de la i del



Però, fins i tot si només permetessin l'accés a les ZBE a aquells vehicles amb l'etiqueta considerada més sostenible, l 'etiqueta 0, aquesta inclou també un tipus de vehicle híbrid. Per tant, és fals que els conductors sense cotxe elèctric no puguin entrar al centre de moltes ciutats espanyoles.



T’HO EXPLIQUEM | "El senyor Abascal i el senyor Feijóo, que representen el mateix aquí, volen que una netejadora, per exemple, treballi fins als 70 anys". Yolanda Díaz (Sumar).



No qualifiquem aquesta afirmació com a falsa, ja que el verb "voler" no pot ser verificat, en ser una intenció no basada en dades. El cert és que ni el partit de Santiago Abascal, Vox, ni el PP, liderat per Alberto Núñez Feijóo, contenen en els seus programes electorals que els treballadors amb alguna càrrega física, com una netejadora, hagin de seguir empleats fins als 70 anys; ni cap altre tipus de treballador. Tampoc hi ha declaracions públiques en què aquests candidats hagin esmentat aquestes propostes.



L'única referència a l'edat de jubilació que fa el PP en el seu programa electoral és en relació amb els especialistes en medicina de família i pediatria d'Atenció Primària; que proposen ampliar-la fins als 72 anys.

FALS | "Mai abans havíem tingut tants joves empleats i la taxa d'atur juvenil més baixa".

Pedro Sánchez (PSOE).

La taxa d'atur juvenil entre les persones joves (de 16 a 29 anys) és del 22,62% i el nombre d'ocupats és de 2.870.000 persones, segons

Sobre la taxa d'atur juvenil: la xifra més baixa de la sèrie històrica va ser la registrada en el segon trimestre del 2007, quan la taxa d'atur jove va ser del 12,46%, segons l'Enquesta de Població Activa. Quant a

ENGANYÓS | "En el seu progama el que defensen és [...] prohibir les vagues".

Yolanda Díaz (Sumar).

VERTADER | "Ha tornat a dir mentides sobre el nostre programa absolutament. Ha dit que volem prohibir les vagues i és una mentida".

Santiago Abascal (Vox).

El programa de Vox per al 23J esmenta en

En el

Punt 31 del programa de Vox per al 23-J

En el punt 44 també es proposa una llei "per a la protecció dels drets constitucionals dels treballadors" i una reforma del Codi Penal que

Punt 44 del programa de Vox per al 23-J

En el

Programa de Vox per a les generals d'abril de 2019

Aquesta exigència del vot majoritari dels treballadors del sector, indústria o empresa seria una

Article 3 del Reial decret llei 17/1977 sobre relacions de treball

També pot ser convocada per

FALS | “Vostès no han aconseguit reduir, amb aquesta llei de violència de gènere, els assassinats de dones”.

Santiago Abascal (Vox).

Santiago Abascal ha repetit en dues ocasions que la "llei no ha pogut reduir el nombre d'assassinats". És fals.

La

El 2019 es van produir 56 assassinats i el 2022 va acabar amb 49 víctimes mortals a mans de la seva parella o exparella, segons les xifres publicades pel

No obstant això, la reducció és més gran si comparem amb les dades anteriors a l'aprovació de la llei el 2004: l'

T’HO EXPLIQUEM | "Si un home s'autopercep de gènere femení i pega la seva dona, aquesta dona no està protegida per la seva llei".

Santiago Abascal (Vox).

Santiago Abascal ha fet aquestes declaracions en relació a la llei trans aprovada pel Govern i assegurant que si un home canvia el seu gènere podria deslliurar-se de ser portat a la justícia per la llei de violència de gènere.

Aquesta "autopercepció" a què fa referència Santiago Abascal influiria en la protecció a una dona per un cas de violència de gènere en el cas que es produís un canvi de sexe registral abans de l'agressió, atès que no s'aplicaria la llei de violència de gènere.

No obstant això, si aquesta "autopercepció" a la qual es refereix Santiago Abascal no es tradueix en un canvi de sexe registral, és a dir, que en el registre l'agressor segueix figurant com a home, no podria influir en la protecció a una dona per un cas de violència de gènere.

Tampoc influirà en el cas que el canvi de sexe registral es produeixi després d'aquesta agressió.



Això s'indica a l

T’HO EXPLIQUEM | "Ha mentit a tota Espanya. La persona que va assassinar a aquella dona comerciant sap d'on era? De Sant Lorenzo de l'Escorial. No era un migrant. Demani disculpes.".

Yolanda Díaz (Sumar).

Yolanda Díaz exigeix a Santiago Abascal que demani disculpes per acusar un immigrant per l'assassinat d'una dona a Tirso de Molina i diu que el detingut "era de San Lorenzo del Escorial". Yolanda Díaz fa referència a

Després de l'acusació de Díaz, Santiago Abascal diu: "Jo mantinc el que vaig dir més enllà de fer-me ressò d'una notícia que no era certa".

El 3 de juliol, una dona va ser assassinada a la seva botiga de roba situada a la plaça de Tirso de Molina, al centre de Madrid, tal com han publicat

ENGANYÓS | "No pot ocultar que aquest conjunt de persones han cotitzat menys hores, això què significa, que la gent treballa moltes menys hores, que la gent té salaris més baixos".

Santiago Abascal (Vox)

ENGANYÓS | "Hem fets 660 milions d'hores, un 22% més".

Yolanda Díaz (Sumar).

Santiago Abascal ha afirmat que la gent treballa moltes menys hores i té salaris més baixos. El nombre mitjà d

Tot i així, el

Per tant, tot i que les hores mitjanes treballades per cada treballador hagin disminuït -no les del conjunt de treballadors- els salaris no reflecteixen aquesta baixada.

Segons les

Díaz assegura que es tracta d'un 20% més sense especificar respecte a quan. La xifra més similar a la qual fa referència Díaz es dona entre el primer trimestre del 2023 i el del tercer trimestre del 2020, amb un augment del 21%. Si comparem amb la xifra del trimestre en què es va aprovar la reforma laboral (primer trimestre 2022), el total d'hores treballades setmanals augmenta un 2,1%.

T’HO EXPLIQUEM | "La llei climàtica (...) és precisament la llei que impedeix l'exploració i explotació dels nostres propis recursos naturals i energètics quan patim la dependència energètica".

Santiago Abascal (Vox).

La llei de canvi climàtic que va entrar en vigor el 22 de maig de 2021

FALS | "Tenim més treballadors en l'agricultura que mai: 750.000".

Yolanda Díaz (Sumar).

És FALS. És cert que actualment Espanya té 748.200 persones ocupades en l'agricultura, la ramaderia, la silvicultura i la pesca, segons les últimes dades publicades de l'Enquesta de Població Activa corresponents al primer trimestre de 2023. No obstant això, aquesta no és la dada més alta de la història, sinó que hi ha diversos trimestres des del 2008 que van registrar un major nombre d'ocupats en aquest sector. Des que hi ha dades disponibles, el trimestre que va registrar un major nombre d'ocupats en l'agricultura va ser el primer trimestre del 2008 (870.100 ocupats).



T’HO EXPLIQUEM | "L'únic partit d'Espanya que s'ha autoexclòs del pacte d'Estat contra la violència de gènere ha estat Vox". Pedro Sánchez (PSOE).



L'afirmació de Sánchez és certa si es refereix al pacte d'Estat vigent, , però hi ha hagut més Pactes d'Estat contra la violència de gènere a Espanya:



El Pacte d'Estat contra la Violència de Gènere del 2018, que es va aprovar el 2017 sota el govern de Rajoy, . La formació morada va decidir abstenir-se i no donar suport al document en no haver-hi ni calendari ni pressupostos que puguin garantir la seva execució.



Posteriorment, amb Sánchez ja en el Govern, aquest pacte (Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència contra les Dones), i en aquest cas van signar el dictamen tots els grups polítics a excepció de Vox. Pots llegir més informació sobre l'actual Pacte d'Estat contra la Violència de Gènere Yolanda Diaz ha afirmat que "tenim més treballadors en l'agricultura que mai, 750.000".És cert que actualment Espanya, la ramaderia, la silvicultura i la pesca, segons les últimes dades publicades de l'Enquesta de Població Activa corresponents al primer trimestre de 2023. No obstant això, aquesta no és la dada més alta de la història, sinó queDes que hi ha dades disponibles, el trimestre que va registrar un major nombre d'ocupats en l'agricultura va ser el primer trimestre del 2008 (). que Vox no ha signat , peròa de gènere a Espanya: no va ser signat per Podem ni per EH Bildu . La formació morada va decidir abstenir-se i no donar suport al document en no haver-hi ni calendari ni pressupostos que puguin garantir la seva execució. es va renovar aquest pacte d'estat, coincidint amb el 25 de novembre de 2021 (Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència contra les Dones), i en aquest cas van signar el dictamen tots els grups polítics a excepció de Vox. Pots llegir més informació sobre l'actual Pacte d'Estat contra la Violència de Gènere aquí

FALS | "Amb el patriotisme de Bildu, aquesta força política tan respectable, han aprovat vostès una reforma laboral".

Santiago Abascal (Vox).

EH Bildu hi va votar en contra en contra la reforma laboral

Votació de la reforma laboral del 3 de febrer de 2022. Vots en contra dels diputats d'EH Bildu

T’HO EXPLIQUEM | "El senyor Pedro Sánchez ha destruït part de la riquesa d'Espanya (...) i dinamitant preses en meitat d'una sequera".

Santiago Abascal (Vox).

A més, totes les estructures fluvials enderrocades o bé

Si en els últims anys (almenys 2021 i 2022) s'haguessin derruït la capacitat total dels embassaments hauria disminuït, però

