Sánchez i Díaz es valen de Vox per desgastar Feijóo: el debat a tres, en 10 frases

No hi havia faristol buit, però tampoc hi eren els quatre líders principals. El candidat del Partit Popular,assistir al debat organitzat per Radiotelevisió Espanyola aquest dimecres a la nit perquè no hi eren la resta de caps de llista actualment presents al Congrés dels Diputats. I, en conseqüència, La 1 ha celebrat unamb els líders del, iSobre la taula, laaprovada pel govern espanyol durant aquesta legislatura,, tot i les obvietats. Tant el PSOE com Sumar han tret pit de la seva feina al capdavant deldurant els últims quatre anys, mentre el candidat de Vox ha fet la tasca previsible de rebutjar totes les mesures a base de. A continuació, un resum del debat en 10 frases:"Són capaços de comprar els vots de dos trànsfugues [diputats d'UPN durant la votació de la reforma laboral] al Congrés, que ara formen part de les seves llistes, per restar drets als treballadors del nostre país"."Bildu va votar, com vostès, en contra de la reforma laboral"."Els ciutadans han de saber que l'únic partit que s'ha autoexclòs del pacte d'estat contra la violència de gènere és Vox"."No es poden falsejar les dades, no es pot venir així a un debat. El seu discurs no és real, senyor Abascal"."Això és el que ha portat Vox a la política espanyola: odi, insults i mentides; i avui al senyor Feijóo li fa vergonya comparèixer amb el seu soci, el senyor Abascal"."Ja saben que nosaltres tenim una línia roja: no apujarem l'edat de jubilació"."Amb PP i Vox hem retrocedit 20 anys en drets LGTBI, 40 en drets de les dones i 60 en la censura de la cultura: el pròxim diumenge haurem de triar si Espanya es despertarà el dilluns al 2023 o al 1973"."Que digui el que diu, venint del xiringuito d'on ve, és molt greu. Apliqui's una mica la coherència"."El PP i Vox són un tàndem contrari a la convivència entre espanyols: la seva gran solució és defensar el tema català a bufetades"."Les dones del nostre país ja ens defensàvem amb Gallardón. I ho tornarem a fer".

