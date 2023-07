ERC posa preu a la investidura de Sánchez: més negociació, acabar amb el dèficit fiscal i traspàs de Rodalies

Encarir i consensuar el preu

ha estat el gran protagonista de l'acte d'ERC aquest dimecres a l'Hospitalet de Llobregat. Diverses persones han demanat fotografies al cap de llista dels republicans i li han desitjat sort. El candidat ha estat acompanyat pel president de la Generalitat,, la diputadai la senadora. Rufián i Aragonès han conversat davant d'unes desenes de persones l'endemà del debat a TV3 i Catalunya Ràdio, que va fer evident la manca de consens sobre quin preu ha de tenir la investidura de Pedro Sánchez. Junts i la CUP condicionen el suport al líder del PSOE a un referèndum a Catalunya, mentre ERC sosté que les demandes han d'anar més enllà. Avui, Pere Aragonès les ha concretat: més negociació, acabar amb el dèficit fiscal i traspàs de Rodalies. AquestAragonès ha ressaltat la importància de les eleccions espanyoles perquè estan en jocs drets i llibertats dels ciutadans. El president ha assegurat que ERC és el "vot més útil" pera la Moncloa i que garantirà que qualsevol alternativa es farà "en defensa de Catalunya". "", ha dit el president, i ha assegurat que "si els números surten no hi haurà un govern de la dreta i l'extrema dreta a l'Estat". "Si la suma depèn dels nostres vots, s'aturarà el PP assegurant la defensa de Catalunya", ha garantit Aragonès. "Impedirem un govern de la dreta a l'Estat, quan toca fer possible un govern d'esquerres, hi som", ha afegit en ple debat dins de l'independentisme sobre què s'ha d'exigir al PSOE.El preu per ERC serà "defensar Catalunya", però això té concrecions. Aragonès ha dit que això passa per acabar amb el, pas necessari per poder millorar la sanitat pública, l'educació, les polítiques de seguretat o les polítiques d'habitatge. "Quan parlem de condicions i preus per parar el PP hi ha posar fi amb el dèficit fiscal", ha afirmat. També el, un dels elements que més ha demanat "No ens mereixem el servei de Rodalies que tenim", ha afirmat. La tercera condició ésobert amb l'Estat en aquesta legislatura, que ha permès "frenar" en alguns àmbits la repressió, i avançar en l'exercici del dret a l'autodeterminació. "el vot més útil és el que impedeix un govern de PP i Vox i per defensar Catalunya", ha afirmat Aragonès.Al seu torn,ha avisat que sense una ERC forta no hi haurà polítiques com les d'aquests últims anys i ha insistit que el PSOE només es mou si se l'obliga a fer-ho. Rufián ha tret pit de la via del diàleg que ha dut a terme ERC aquests anys al Congrés i ha lamentat que ho hagin hagut de fer sols. "Si algú vol que aconseguim més coses, que ens doni més força", ha reblat. El candidat ha tingut també un missatge per a Pedro Sánchez i Yolanda Díaz, que aquesta nit participen en un debat electoral amb Santiago Abascal, líder de Vox. Rufián els ha traslladat només una pregunta: "Quin projecte teniu per a Catalunya?". Davant d'això, ha fet una crida a votar en defensa de Catalunya i no "decepcions ni mentides pietoses", com són, segons el republicà, el PSOE i Sumar.ERC ha esperat al tram final de la campanya per concretar el preu a Sánchez. Rufián ha dit en més d'una ocasió que, després de quatre anys, el preu ara havia de ser més elevat i consensuat amb la resta de forces indepedentistes. Junts i la CUP s'han posicionat en els últims dies. De bon principi, els anticapitalistes van dir que el seu preu era la data i la pregunta pel referèndum, mentre que els postconvergents van concretar dimarts al debat de la CCMA que el seu preu era el traspàs de les competències per convocar un referèndum a Catalunya. Els republicans han lamentat que Míriam Nogueras hagi fet una proposta "de bloqueig", perquè ni el PSC ni el PP contemplen facilitar cap votació sobre el futur polític del país. La proposta d'ERC, verbalitzada per Aragonès, va més enllà de la qüestió nacional -que es limita a més diàleg i negociació- i planteja altres qüestions reivindicades per bona part de la societat catalana des de ja fa anys.

