Feijóo desconeixia la professió del narco Marcial Dorado perquè «abans no existia Google»

El líder del PP i candidat a la presidència del govern espanyol, Alberto Núñez Feijóo , ha assegurat aquest dimecres que no el preocupa que PSOE i Sumar l'ataquin amb laque es va fer el 1995 amb el, que no tenia "cap acusació" en aquell moment, segons ha subratllat. Després de destacar que ja ha donat explicacions al parlament gallec, ha recalcat que parlar del tema li resulta "molt pesat".Feijóo ha assegurat que fa 30 anys que "conviu" amb això, per la qual cosa no és un assumpte que li preocupi en els últims dies de campanya, "ni tampoc en un futur", ha declarat en una entrevista a La Sexta. Preguntat per si sabia que era o no un criminal quan es va fer la imatge, el president popular ha respost que "evidentment no" i ha afegit que ", perquè hi ha Google". No obstant això, abans que es fes pública l'amistat del polític conservador amb el criminal, diversos mitjans de comunicació de Galícia ja havien publicat desenes de notícies sobre els negocis il·legals de Dorado.Sobre si la seva absència en eles deu a una possible por de donar explicacions sobre la seva relació amb Dorado, com sostenen alguns rivals, Feijóo ha reiterat que durant "tota" la seva carrera política ha hagut de lidiar amb aquest assumpte."electoral gallega del 2009. Després va venir la del 12, després la del 16, després la del 20 i ara sembla que van pel mateix camí i ja som al 23", ha explicat.Dit això, Feijóo ha postil·lat que les quatre eleccions anteriors les va guanyar a Galícia amb majoria absoluta. Per això, ha indicat que aquest és un motiu més pel qual no li "preocupa" el tema. "Els gallecs coneixen bé el que va passar i coneixen molt bé Galícia, i", ha conclòs el conservador.

