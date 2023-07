Confirmada la condemna de quatre anys de presó a Santi Mina per abús sexual

El(TSJA) ha ratificat la condemna de quatre anys de presó que va imposaral futbolistaper un delicte d'abusos sexuals -ara d'agressió sexual-. El davanter del Celta, però, haurà de pagar una indemnització de 25.000 euros a la víctima, la meitat de la xifra inicial de la condemna.Així doncs, Mina és condemnat pels fets que van succeir el 18 de juny de 2017, quan va abusar d'una dona a. El futbolista tampoc podrà apropar-se a la víctima en menys de 500 metres durant un període de 12 anys, ja que se li ha imposat unaQui va quedar absolt de qualsevol responsabilitat va ser el també futbolista. L'excompany de Mina a les categories inferiors del Celta només va ser imputat per l'acusació particular, ja que lava decidir no actuar contra ell ni investigar-lo pels delictes d'agressió sexual que si van voler imputar a Mina.Pel que fa al gallec, va tornar fa unes setmanes al Celta després d'una cessió a l'. El club ja li ha deixat clar que no conformarà part de la plantilla arran dels fets, però el futbolista ha refusat qualsevol sortida a altres països. Ara, només li queda la via delper evitar la presó.

​

