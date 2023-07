El Madrid invisible d'Ayuso, amb milers de nens sense pediatre a Vallecas: «Voteu a la dreta i tindreu misèria»

Ara fa unes setmanes la Paula, veïna de Vallecas -un dels barris més humils de Madrid- i mare d'un nadó de set mesos acudia al centre de salut més proper de casa seva, el de Campo de la Paloma, perquè atenguessin la seva filla, que tenia conjuntivitis. Però a l'altra banda del taulell li van comunicar que no hi havia cap pediatre. La que havia atès la petita fins aleshores, estava de baixa prolongada i no es contemplava substituir-la fins a finals de setembre. Una altra de les pediatres, també estava de baixa per maternitat, i per a ella tampoc hi havia cap substituta. A la tercera se li havia acabat el contracte aquell mateix dia, i no se la renovaria. Davant d'aquesta situació, la Paula tenia dues opcions: assistir a l'hospital via urgències, o tornar a la tarda al centre de salut a preguntar on està en aquell moment la pediatra de tardes que rota per fins a tres centres de salut del districte madrileny.



Tan bon punt va sortir del centre sanitari, inundada d'indignació per la falta de solucions raonables en una qüestió tan sensible com és l'atenció primària i més quan implica a un fill, va denunciar la situació a les xarxes socials a través d'un vídeo que es va fer viral. En ell, carregava contra el Madrid governat amb les receptes de la popular Isabel Díaz Ayuso, assegurant que busquen desmantellar el sistema públic. "Tenim un sol pediatre per a tots els centres de salut de la zona. Vivim a Vallecas, un dels barris amb més població de Madrid. Aquesta és la situació. Però continuïn votant al PP. Ayuso està matant als nostres nens i això és el que ens espera amb [Alberto Núñez] Feijóo: ruïna, misèria, pobresa i malaltia. No hi ha recursos, s'ho estan carregant tot", va disparar.

La Laura, María José i Andrea preparant el discurs

Que "es noti" el vot de Vallecas

Les seves paraules van córrer com la pólvora i van posar en peu de guerra a centenars de famílies, que van crear un grup de WhatsApp i es van coordinar amb María José García Berral, de la. Després d'una, es va convocar una manifestació per aquest dimecres al vespre, que ha aplegat centenars de persones, mobilitzades per denunciar la falta de recursos i també per advertir sobre el

A la convocatòria hi era la Paula, que rebia salutacions de desenes de persones que l'havien vist en el vídeo viral. Hi havia àvies i avis, convençuts que cal lluitar per preservar allò que tant va costar aconseguir. L'Antonio, de 82 anys, assegura que tot el que és privat, provoca desigualtats. La Irene, que aguanta en braços el seu nadó, reivindica la sanitat pública a tot Madrid i a tot l'Estat. També l'educació. Demana que el vot de Vallecas "es noti" el 23-J. "Ayuso, rata, vull el meu pediatre", apunta un cartell fet per un manifestant. "Ayuso ens maltracta, a Vallecas no hi ha pediatres", criden una desena. Una dona gran se saluda amb una altra: "Ens tornem a veure. Sempre al carrer. Si no ho fem nosaltres... qui ho farà? Cal empènyer".

Cartell contra Ayuso, aquest dimecres a Vallecas. Foto: ND

Són les vuit de la tarda, fa calor -36 graus- i si una cosa saben fer molt bé les mares i pares és ser creatius per refrescar els fills a totes hores. Gairebé tots tenen potets amb aigua i difusors. També pistoles. D'aigua, clar. Un nen petit s'acosta corrents a un dels policies nacionals que vigila la concentració i el dispara. El mulla i posa cara de trapella. A l'uniformat no li'n fa gens, de gràcia, i busca amb la mirada a la seva mare per veure on està la responsable. No la pot distingir d'entre la multitud, i és que allà no hi ha mares i fills, hi ha. Per un moment, tots juguen junts i se'n cuiden els uns dels altres, sense distinció."No podem callar davant del risc que un nadó assisteixi al seu centre de salut per un problema greu i no sigui ben atès per falta de pediatres, amb les conseqüències irremeiables que podria tenir", denuncien els manifestants. Segons les dades que han recollit, falta més d'un terç del planter al districte. Només hi haque hauria d'haver-hi, i molts d'ells només estan contractats per fer mitja jornada, quan s'han d'atendre a més dei nenes de zero a catorze anys.

Una situació que es pot agreujar l'estiu

Per posar-hi més concreció, la situació el mes de juliol és la següent: al centre del Campo de la Paloma i d'Alcalá de Guadaira no hi ha pediatre, el que implica que directament 4.000 nens no tinguin aquesta atenció i no puguin fer-se revisions periòdiques ni demanar cites: han d'anar d'urgències a altres centres, i sovint les troben saturades. En un tercer centre, el de Vicente Soldevilla, no hi ha pediatre al matí. Al d'El Pozo i Buenos Aires, no n'hi ha a la tarda.

Una nena petita, disfressada de metgessa a la concentració de Vallecas d'aquest dimecres. Foto: ND

Temen, a més, que la falta de pediatres, ja que els 23 professionals que hi ha actualment faran vacances i no està prevista cap suplència. La situació, però, no és exclusiva de Vallecas. La. Les dades de l'Associació Espanyola de Pediatria d'Atenció Primària indiquen que més de 520.000 menors a l'estat espanyol no tenen pediatre, i quesón de Madrid: uns

Estar junts i fer barricades

Aquesta no és la primera vegada que Vallecas es manifesta per la sanitat pública. El passat mes de març, diverses associacions ja van convocar una marxa que va recórrer els tres centres de salut del districte que dona atenció a 117.400 habitants. La reivindicació era llavors exigir elper l'Ensanche de Vallecas, així com un centre d'especialitats, un centre de salut mental i un servei d'urgències extrahospitalàries per al districte.

La concentració d'aquest dimecres s'allarga una hora. Intervenen de manera improvisada i a viva veu la María José, de la Plataforma en Defensa de la Sanitat, i demana que aquest estiu no s'abaixi la guàrdia i siguin persistents a l'hora de presentar queixes a l'administració sobre els dèficits en l'atenció. També parla l'Andrea, portaveu improvisada. "És molt important que estem tots i totes organitzats, perquè aquests quatre anys que venen seran molt durs, vindran molts d'atacs, i el que hem de mantenir és això: estar junts, muntar assemblees i fer barricades davant del que vingui". A la parada de bus del costat de la concentració, un home espera. Se li acosta un altre, i li entrega publicitat electoral de Sumar: "Això és perquè es continuï apujant el salari mínim".



Vallecas, aquest dimecres. Foto: ND

