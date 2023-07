El silenci dels «Jaumes»: Asens i Giró, els grans absents a la batalla del 23-J

El meu llegat polític és el teu llegat, @molina_jordi. Gràcies estimat per tot. I per un epitafi que m’ha fet riure i plorar 👇 https://t.co/uvLNO7W80r — Jaume Asens (@Jaumeasens) June 18, 2023

En lessón tan rellevants les presències com les absències. Sobretot a les primeres files dels actes principals. I, a vegades, els silencis es fan sentir tant com les declaracions i les entrevistes públiques. En aquesta ruta cap alhi ha dues figures que no han aparegut en els mítings dels seus respectius espais polítics. Es tracta de, fins fa només unes setmanes cap de files dels comuns al Congrés i candidat en les dues últimes eleccions, i de, exconseller d'Economia,de la direcció de Junts i aspirant —efímer— a ocupar la plaça de candidat que finalment ha estat per a. Dues absències —i dos— amb trellat, que s'expliquen tant per com es van elaborar les llistes i també per maneres d'enfocar diferent les estratègies amb relació a què han de fer els seus partits.La manca de moviments d'Asens és tan evident com compresa, dins del partit. El fet que fins poquesque es confirmés qui lideraria la candidatura — finalment Aina Vidal — el nom dedels comuns al Congrés va deixar un clima enrarit. La pilota quedava a la teulada de l'advocat de professió i peça clau dels comuns els darrers anys, un pont habitual entre Barcelona i Madrid, però també entre la formació catalana i el Podem estatal. Ell decidiria quant i com s'implicaria en la campanya de la candidatura.D'entrada, va accedir a fer aparèixer el seu nom a la llista de Sumar En Comú Podem per Barcelona. El penúltim, només per darrere de la seva amiga i companya política Ada Colau. I prou. Des de llavors,. No ha participat en cap acte de campanya dels comuns. Un fet queamb el paper que va tenir dos mesos enrere, a les, quan, tot i no tenir cap vincle directe amb la llista, va significar-se intervenint en l'acte de tancament de campanya a la capital catalana.Fonts del partit expliquen que van parlar amb ell durant la preparació de la campanya,, però respectant el seu procés personal i polític. Finalment, aquesta desconnexió s'ha certificat del tot. Asens s'ha mantingut totalment al marge de la promoció de la candidatura que quatre anys enrere va encapçalar.Tampoc, dos dies després d'anunciar públicament que deixava la política i malgrat la intensitat del clima polític. "He arribat a la conclusió que hi ha persones que poden liderar l'organització catalana a Madrid millor que jo mateix en el nou cicle polític que s'obre", va deixar escrit. Un dia després va fer, figura apartada de les llistes de Sumar. Des de llavors, tampoc no ha donat cap entrevista.Pel que fa a Giró, la diferència és abismal en comparació a la campanya de les eleccions municipals, com es pot comprovar en el seu perfil d'Instagram . En aquella ocasió, l'exconseller d'Economia va fer una ruta diària pel territori —va ser un dels membres de la direcció més sol·licitats per presentar candidats— i també va fer costat en diverses ocasions acom a alcaldable a Barcelona. Mesos abans, la possibilitat que ell fos el candidat a la capital catalana va estar sobre la taula, però va preferir continuar com a conseller. El seu perfil encaixava bé en la campanya de Trias, amb accent pragmàtic i efluvis de la manera de fer de l'antigaDesprés de municipals i un cop anunciats els comicis del 23-J al Congrés, Giró va comunicar la seva intenció de ser candidat a Madrid. No era la primera vegada que ho feia: al març va traslladar aquesta voluntat ai també al secretari general de Junts,. Quan va arribar el moment, però, Puigdemont va fer públic el suport a Nogueras —a través d'un tuit publicat minuts abans que arrenqués l'executiva en la qual Giró comunicaria la intenció d'anar a les primàries—, i li va acabar demanant a l'exconseller que es retirés de la cursa . Un moviment avalat per Turull, que també li va fer arribar la mateixa consideració.Giró, que va fer campanya activa perquè Junts no sortís del Govern, hauria estat partidari d'una campanya més similar a la de Trias,, sense deixar de posar l'accent en el sobiranisme. Nogueras, per exemple, condiciona qualsevol investidura a la transferència de competències a la Generalitat per organitzar un referèndum tot i que Puigdemont va més enllà i directament es nega a contemplar qualsevol acord. La candidata insisteix, en la línia del president a l'exili, apel que fa a la resposta al conflicte amb Catalunya. Giró no ha amagat mai que, sense renunciar a l'objectiu final, hauria desplegat una estratègia més possibilista al Congrés i apostar per negociar no només la carpeta nacional, especialment si Junts jugués un paper clau en la governabilitat.

