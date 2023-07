Presta atenció si t'atures: els Mossos alerten del «mètode de la punxada» per robar-te

Els lladres també aprofiten els peatges per robar-te. Vigila el teu entorn quan t’aturis



Thieves also take advantage of motorway tolls. Keep an eye on your surroundings when you stop #Mossos4Safety pic.twitter.com/DPTisYj4Pg — Mossos (@mossos) July 18, 2023

Elsalerten d'un nou mètode de robatoris a la carretera que pot afectar desenes de persones aquest estiu. A través d'un vídeo publicat a les seves xarxes socials, la policia catalanaper punxar les rodes d'aquest, obligar-los a parar i, allà, en un moment on no es presta atenció, robar-los les pertinences.Catalunya, però els Mossos alerten que aquestes realitza també en zones de servei o altres aturades. Com es pot veure en les imatges, els lladres aprofiten els moments de distracció dels conductors, que solen anar sols,Cal estar atents i mantenir la vigilància en l'entorn en el moment que aturem el cotxe a la carretera.

​

