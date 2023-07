La ministra Sánchez anuncia un augment de freqüències d'AVE i AVLO entre Catalunya i Madrid el 2024

La ministra de Transports, Raquel Sánchez, ha anunciat que s'S'ha referit al corredor Figueres-Barcelona-Madrid. De la comanda de trens que s'havia fet a Talgo, la representant del govern espanyol ha detallat que l'empresa ja els ha confirmat l'arribada dels primers combois cap al novembre, que serà progressiva. Sobre aquesta carpeta, hi haurà nous 30 nous trens que es destinaran a línies d'amb pas a Catalunya, ha apuntat Sánchez en un esmorzar informatiu organitzat per l'Executive Forum Espanya.Segons la ministra, que ha fet l'anunci en plena campanya electoral , això es traduirà en què "a partir de l'any 2024, Renfe augmentarà freqüència i places" en l'alta velocitat en el corredor entre Figueres i Madrid. Se sumaranmensuals a les línies AVE i AVLO d'aquesta connexió,, ha remarcat Raquel Sánchez. En definitiva, hi haurà més trens i, per tant, més freqüència i més parades. La ministra s'ha referit a l'any 2024, com a punt d'inici d'aquesta oferta, però no ha concretat si serà gener o més endavant.D'altra banda, en referència a una altra infraestructura clau i present en l'agenda política, la representant del govern de coalició de PSOE i Unides Podem ha pressionat la Generalitat pel que fa al Quart Cinturó., ha exposat la ministra, en referència al document inicial que ha d'anar més enllà de l'acord polític expressat fa tres setmanes . És a dir, ha posat pressió a l'executiu de Pere Aragonès perquè enllesteixi la proposta en ferm sobre aquesta Ronda Nord.De la mateixa manera, ha reclamat al Govern "que compleixi també el compromís que va arribar amb el PSC" pel que fa als darrers pressupostos sobre la possible ampliació de l'aeroport del Prat de Llobregat. Es tracta de la creació d'una comissió que estudiï les propostes viables sobre el futur de la infraestructura.i "que es converteixi en un hub internacontinental".

