Vídeo en directe | Segueix aquí el debat dels candidats al 23-J

Quan falten pocs dies per a les eleccions espanyoles del 23 de juliol, TV3 i Catalunya Ràdio fan aquest vespre el debat a vuit dels candidats per Catalunya.(ERC),(PSC),(PDECAT - Espai CiU),(Junts),(Sumar - En Comú Podem),(PP),(Vox) i(CUP) són els protagonistes d'un debat que pot acabar de decantar la balança en unes eleccions en què, segons les enquestes, el PSC parteix com a favorit, seguit d'ERC i Junts. Sobre la taula, diverses qüestions, com ara l', que té opcions de governar a l'Estat, però també laper veure qui és el vot útil. Dins de l'independentisme, que no passa pel millor moment, ERC i Junts es juguen el segon lloc i també l'aval dels electors a les seves estratègies al Congrés.

