​El còctel perfecte de calor rebenta els rècords de temperatura a Catalunya

El rècord: 45,1 o 45,3?

Amb una validació final encara per fer. Provisionalment 45,3 graus a Figueres, maxima de la xarxa AEMET a Catalunya. La tempetura ha pujat 5 graus desde 40 en una hora. I els ha baixat en 20 minuts degut al gir del vent de ponent a SSE. pic.twitter.com/zoGhvx3hCd — AEMET_Cataluña (@AEMET_Cat) July 18, 2023

El garbí es menja la marinada

Un dels elements més determinants avui en l'assoliment de valors de temperatura elevada al nord-est, ha estat el vent de garbí (SW) reescalfat que ha restringit la marinada a la línia costanera i, per tant, no s'ha produït l'atenuació de la temperatura per efecte de la brisa. pic.twitter.com/HiqymJmqpw — Meteocat (@meteocat) July 18, 2023

Després dels rècords, més calor

Per a demà dimecres s'espera un descens de la temperatura, si bé a Ponent, encara es podran superar els llindars de calor intensa (39-40 °C).



Dijous la temperatura continuarà baixant i els valors més elevats oscil·laran entorn dels 35-37 °C a Ponent. pic.twitter.com/zkZ5Mz06X6 — Meteocat (@meteocat) July 18, 2023

Les condicions hi eren, però la realitat ha superat les expectatives de meteoròlegs i afeccionats. Unai elhan suposat un còctel perfecte que ha rebentat els rècords. A l'Alt Empordà s'han registrat més de 45 ºC i fins a set observatoris del Meteocat han igualat o superat l'anterior valor màxim, que ostentava Alcàrras des del juny de 2019 (43,8 ºC).Polèmica meteorològica a la vista. Quin és elDos observatoris del Servei Meteorològic de Catalunya -el pantà de- han arribat aquest migdia a. Hores després, l'AEMET espanyola ha anunciat el valor provisional deMés enllà d'aquesta possible controvèrsia, cinc observatoris més han superat o igualat els 43,8 ºC, rècord anterior. A(Selva) s'ha arribat a 44,8 mentre que a(Pla de l'Estany) a 44,2 ºC i a la, capital del Baix Empordà, s'ha arribat a 43,8 ºC.També cal destacar els 44,4 ºC d'(Bages), rècord històric de la Catalunya Central, mentre que a(Pla d'Urgell) ha arribat a 44 ºC, sent el màxim mai registrat a Ponent.Una de les claus de la previsió meteorològica era l'impacte del garbí, unque avui havia de bufar reescalfat impulsant la massa càlida d'origen africà, batejada a Itàlia com a-el barquer de l'Hades, en la mitologia grega-.Aquest vent ha començat a bufar a primera hora i això ha fet disparar els termòmetres. Primer en comarques com la Garrotxa i després també al Pla de l'Estany, el Gironès, la Selva i l'Empordà, entre altres. Aquest fet ha produït que els primers valors de 40 ºC s'hagin registrat cap a quarts de dotze del migdia.El garbí s'ha menjat laal litoral i prelitoral de la meitat nord del país, fet que ha impedit l'atenuació de la temperatura per efecte de la brisa. En canvi, al litoral central, a la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre els valors sí que han quedat més curts per aquest efecte.El trencament de rècords ha estat molt general a les comarques gironines, a la regió metropolitana, a punts de Ponent i també al Pirineu. De fet, s'han batut ende la xarxa del Servei Meteorològic amb més 20 anys de dades. Aquest dimecres continuarà la calor molt notable , però ja-els 40 ºC només es podran superar en punts de Ponent i el Prepirineu-. La normalització de temperatures -la calor per l'època- no arribarà fins al dijous.

