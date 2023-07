L'Opus Dei perd el control del santuari de Torreciutat

​L'acaba de patir unen el seu poder. El bisbe de Barbastre-Monsó,, ha pres el control dela l'organització fundada peri ha designat un nou rector José Mairal, que és el vicari general de la diòcesi. La notícia ha estat tot una sorpresa i s'afegeix a una situació d'del poder de l'Obra en els darrers anys, a mida que ha anat avançant el pontificat deTorreciutat és molt més que un santuari. Forma part de la història i dels mites entorn l'Opus i la figura d'Escrivá de Balaguer, que explicava que sent un nen de dos anys i estant malalt, la seva mare el va dur al que aleshores era una petita ermita on es venerava la Verge de Torreciutat, una figura romànica del segle XI de molt valor. Al llarg de la seva vida va voler aixecar en aquest indret a prop de Barbastre -d'on era originari- un gran santuari que es va inaugurar pocs mesos després de la seva mort, el 1975. Torreciutat ha mostrat des d'aleshores a la vegadade l'Opus i s'ha convertit en un lloc de peregrinació de molts seguidors de l'Obra.El periodista Jesús Bastante explica a Religión digital les claus que s'amaguen en la decisió del bisbat, començant per la possible discussió sobre la propietat de la imatge de la Verge, i acabant pel conflicte de jurisdiccions entorn el santuari. El bisbat ha assegurat en un comunicat que va demanar a l'Opus durant mesos que li presentés una terna de candidats a rector, i al no fer-ho, Pérez Pueyo ha tirat pel dret.Darrera d'aquest episodi, hi ha un tema de. L'arribada al papat de Francesc va suposar un canvi en el clima de bones relacions entre l'Opus i el Vaticà. L'agost passat, el Papa emetia el document Per protegir el carisma, en què retallava sensiblement la posició dels seguidors d'Escrivá. Eliminava la norma que el cap de l'Obra (el prelat) fos bisbe i, a partir d'aquí, rebaixava el seu estatus. Per això ara, per primer cop, no serà l'Opus qui designi el rector de Torreciutat sinó el bisbe titular de la diòcesi de Barbastre.Pérez Pueyo és considerat un bisbe amb molt de caràcter. Va ser decisiu en el plet per les, duent el plet fins als tribunals, on es va veure les cares amb el bisbe de Lleida, Salvador Giménez. També és considerat un home proper, amb bones connexions a Roma i que és titular del bisbat per on va passar el cardenal arquebisbe de Barcelona,

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola