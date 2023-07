El TSJC ja demana una doble línia a l'escola si es vol mantenir la immersió

El Govern critica que el TSJC entri en campanya

El(TSJC) ha fet un pas més enllà i ja demana desmuntar eldes dels fonaments. Aquest dimarts s'han fet públiques les sentències sobre tres centres, uns dies després de comunicar-ne la part dispositiva. Lasosté que el"podria tenir viabilitat en un", però no en l'actual model únic d'ensenyament gratuït per a tots els alumnes. En altres paraules, el TSJC planteja un model similar al del País Basc, en què unes escoles facin immersió lingüística en català com fins ara i, unes altres, també dins del sistema públic, facin classe amb un règim lingüístic diferent, en castellà.El tribunal va comunicar la setmana passada la part dispositiva de les sentències, però sense els arguments. Va ordenar fer una assignatura troncal més en castellà en tres centres de Catalunya, estimant parcialment els recursos d'algunes famílies que volen que els seus fills facin més castellà. La secció cinquena, especialment bel·ligerant contra el model d'immersió -és qui va dictar la sentència delara fa uns anys-, esquiva els percentatges pròpiament dits, però a la pràctica continua insistint que s'han de fer més hores en castellà per complir amb les seves sentències anteriors i amb la doctrina del, tant en lacom amb la recent sentència sobre laLa sentència també diu que els alumnes que passen només un temps a Catalunya tenen dret a rebre l'ensenyament en castellà. El tribunal reconeix que el model d'immersió té per objectiu que tots els alumnes surtin de l'educació obligatòria amb ple domini oral i escrit de català i castellà, però sosté també que, és a dir, d'alumnes que només passen un temps al sistema educatiu i que, aquests, poden veure's perjudicats pel sistema d'immersió perquè, a criteri del tribunal, no assolirien prou nivell de castellà. Les sentències fan referència a casos concrets, no al sistema en general, però sí que suposen un qüestionament de fons del model d'escola.El TSJC conclou que en els centres afectatsi insta els responsables a prendre "les mesures idònies" per tal d'adaptar-se a la doctrina constitucional i al que fixa la legislació espanyola i catalana. La secció no parla de percentatges però sí de fer més castellà d'acord, i s'empara en la legislació catalana obviant la voluntat del legislador. També defuig així presentar una, com sí que va fer amb la sentència del 25% que afectava tot el sistema educatiu quan va entrar en vigor la nova legislació catalana. Aquesta qüestió encara s'ha de resoldre al TC, malgrat que el TSJC ja la considera inconstitucional.La consellera d’Educació,, ha dit que el TSJC s’està excedint en les seves funcions. "El tribunal no hauria d’entrar en funcions pedagògiques", ha advertit, i ha criticat que la justícia entri en campanya electoral de cara a les eleccions espanyoles. Respecte dels arguments, la consellera ha dit que les resolucions atempten contra el marc legal català, tant la llei aprovada pel Parlament per àmplia majoria com pel decret del Govern que prohibeix els percentatges. El Govern ja prepara un recurs al Tribunal Suprem. "No s'adapten al marc pedagògic de 2023", ha dit Simó.

