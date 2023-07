Videojoc de «Crims», crides al sector i els Premis Ludi: la nova estratègia de 3cat per fer el salt al «gaming»

Crims: casos oberts, la primera aposta de 3cat

Així es veu el videojoc Crims: Casos Oberts Foto: 3ca

Els Premis Ludi i una crida per a estudiants

La flamantenceta el seu camí en el món dels videojocs amb una nova estratègia que pretén obrir nous camins multiplataforma en l'audiovisual de l'empresa pública catalana. El més destacat i que es podrà palpar aviatque arribarà a les botigues de, si no hi ha cap mena de retard, el febrer de 2024. En una trobada informativa, la presidenta de la corporació,, ha deixat molt clar que l'entitat vol incidir "amb força i humilitat" en aquest sector del gaming. El desplegament de la nova estratègia de 3cat inclourà diversos punts: iniciatives per estimular la creació de videojocs en col·laboració amb la corporació; uns, de la mà de la incubadora Game Bcn, per a desenvolupar un joc que arribarà al mercat;, la nova marca de continguts digitals, i la intenció de fer créixer el sector, de destacada importància al país., ha deixat clar Romà, que ho ha situat com un dels principals objectius del nou pla de videojocs de 3cat. ", volem potenciar-lo", ha reblat. Un altre dels horitzons més ambiciós de la corporació, deixant molt clar que "mai podran desenvolupar videojocs d'elit", és arribar a les plataformes de. "Nosaltres no fem pel·lícules de Hollywood, doncs en aquest aspecte serà el mateix. Hem de seguir uns valors i un llibre d'estil. Posarem els fonaments necessaris perquè tot això vagi molt bé", ha explicat, responsable del departament d'Arts digitals i Videojocs.En aquest sentit, la direcció de 3cat ha assegurat que des de fa mesos treballa per desenvolupar "una resposta" a aquest "desplaçament de les televisions a les altres pantalles".que havia traslladat les seves preocupacions per una cobertura molt baixa del seu ecosistema -amb molta potència a Catalunya- o una falta d'impuls, ha respost amb positivitat els nous passos de la corporació.directora d'Innovacio, Recerca i Estratègia Digital, ha deixat molt clar que 3cat "té molt a aprendre del sector" i que la corporació busca formar-ne part, teixir sinergies i arribar a desenvolupar noves narratives digitals. Per exemple, de la creació d'un videojoc en podria sortir una nova sèrie d'animació.Aprofitant l'arribada de la cinquena temporada de la sèrie dea les televisions del país, aterrarà el nou videojoc. Desenvolupat per l'empresa, d'Igualada, es podrà jugar als mòbils i a les tauletes.Seran deu casos que "posaran a prova la intel·ligència de l'usuari" per tal de superar les proves i treure'n l'entrellat.que s'han explicat a la sèrie i el mateix Porta apareixerà en diversos vídeos.Boira ha deixat molt clar quea l'hora d'estrenar aquest videojoc perquè volen arribar al sector amb peus de plom. Des de 3cat han admès que saben en quin ecosistema entraran, quina potència té -especialment a Catalunya- i quanta feina els suposarà. El responsable d'Arts Digitals i Videojocs ha desgranat que aquesta presentació anirà e, de 10 a 14 anys -també familiar- que es va encetar a la fira Gamelab a finals de juny.En aquesta nova campanya de gaming, la direcció de 3cat ha explicat que aviat anunciarà la convocatòria de la primera edició dels Premis Ludi, amb la col·laboració del programa d'innovació Game Bcn, un dels més potents de tot l'Estat. No seran uns guardons convencionals, ha deixat Boira. "És una crida als estudiants de grau superior perquè facin arribar una proposta de videojoc a 3cat. La intenció és atorgar diferents guardons i, el més destacat dels protoips tindrà com a objectiu, amb l'ajuda de la corporació i del sector, de desenvolupar el videojoc i fer-lo arribar al mercat.Paral·lelament, han desgranat un altre dels impulsos del sector que volen activar a partir del setembre. Un laboratori d'innovació digital en col·laboració delde laque interpelarà a tots els estudiants de grau superior: cicles, graus, postgraus i màsters.Proposar solucions, propostes, objectius o projectes a uns reptes que formularan des de 3cat., quines inquietuds tenen i com visualitzen el que pot sortir d'aquest sector", ha afirmat Boira. El vertical, que ja ha vist la llum en un llançament pràcticament sense fer soroll, tindrà un gran protagonisme en tota aquesta nova estratègia.en seran els actors principals.

