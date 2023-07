La CiU de Gerard Piqué i el «balneari» de Feijóo

Tras la traumática experiencia de ser entrevistado por una periodista de verdad como @SIntxaurrondo Feijóo decide ir al balneario de la Griso a tomarse un #CaféFeijóo con masaje relajante (y final feliz). pic.twitter.com/DDpzobyMiB — Sr. Humo💧 (@elhombredehumo) July 18, 2023

La fallida entrevista de Núñez Feijóo a La hora de La 1 encara cueja i podria haver alterat els pronòstics electorals del PP d’aquest diumenge. Si fa una setmana el popular havia sortit claramentamb Sánchez a Atresmedia, el seu pas per TVE no ha anat com s’esperava.El gallec que havia derrotat al socialista amb algunesno va saber preveure que a can TVE, la presentadora basca, estaria més ben preparada que tot un president del govern. “No és cert”, repetia una vegada i una altra la periodista de La 1, davant les mentides del gallec Per recuperar-se del xoc, aquest dimarts Feijóo ha anat ala Antena 3, on el gallec ha aprofitat per sortir al pas a les crítiques. “”, ha dit sense miraments, ni repreguntes de la catalana. Una conversa plàcida i tranquil·la on el popular no ha viscut. Tant és així, que alguns espectadors l’han definit com “un”., la ruta mediàtica la continua protagonitzant el candidat de l’que aquest dilluns ja havia defensat el “peix al cove” de Pujol, a Els matins de TV3. Aquest dimarts, el postconvergent ha passat pels micròfons deon hacom “el millor president de la Generalitat des de la restauració democràtica”.Una defensa de l’expresident de 93 anys que arriba poques hores després d’unque es va convertir en viral aquest dilluns al vespre. L’exporter del Reial Madrid Iker Casillas va publicar una enquesta a Twitter preguntant als seus seguidors qui creien que guanyaria les eleccions espanyoles. Casillas només va donar com a opcions els: Sumar, Vox, PP i PSOE. Piqué li va respondre que seriaLa candidatura de Montañola, que aquesta setmana va aconseguir que la JEC retallés la presència de Junts als informatius de TV3 després que aquesta considerés que els drets electorals els pertanyen a ells, ràpidament vaa per fer-se valer. L’upper Diagonal que va votarpodria c… i no precisament per anar al PP.

