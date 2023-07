Feijóo torna al Turó Park per rematar la feina i ser «el president dels catalans»

Elsembla que li dona sort aEn la campanya de les municipals va fer aquí, al parc de la Barcelona alta, el, i el PP va recollir 4 regidors a l'Ajuntament de Barcelona i va recuperar les alcaldies de Badalona i Castelldefels. Aquest dilluns, amb gairebé totes les enquestes de cara, hi ha tornat i ha afirmat que el PP vol seri que la formació "està arribant a llocs on abans no érem capaços d'arribar". Ha assenyalat que vol guanyar per "reconciliar Catalunya amb la veritat", esmentant de nou el "bilingüisme cordial" i dient que vol serDavant un auditori de, segons el PP, més de 1.000 persones, Feijóo ha assenyalat que s'ha de triar entre, tot afirmant que "a Catalunya el sanchisme té moltes paperetes per triar", però que només el PP és garantia de canvi polític. Ha demanat el vot útil als seguidors de totes les formacions. Fins i tot ha demanat el sufragi delsque no volen que Vox sigui al govern.Ha repetit els punts sempre presents en el seu discurs, reiterant les crítiques a la política de pactes de Pedro Sánchez, assenyalant que la política espanyola no pot estar condicionada per forces que volen. En canvi, ha posat en valor els pactes decidits per Génova, com a Barcelona, on "no governen els sobiranistes gràcies al PP" o Vitòria, on "no hi ha alcalde de Bildu gràcies al PP".Ha explicat que, segons ell, Catalunya és el país que paga més impostos: "Tenen l'impost de la renda més alta, l'impost de patrimoni més alt i fins i tot paguen impostos que no existeixen". Una afirmació que li ha servit per dir que no és cert que els catalans no siguin esplèndids: "Sou els més esplèndids d'Espanya". Feijóo ha dit que vol que Catalunya "a Espanya i pugui competir en igualtat de condicions amb Madrid i la resta de comunitats".El líder del PP ha atacat durament el CIS i ha assegurat que l'esnquesta que ha aparegut avui és la darrera que farà el centre sota la direcció de José Félix Tezanos, que es dedica a gastar diners públics per animar el seu cap"., ha proclamat."Estem suant victòria, perquè guanyarem les eleccions", ha afirmat, el president del PP català en l'inici del míting. "Estem orgullosos de ser catalans i espanyols" ha afirmat, negant que votar el PP sigui "viatjar per un túnel del temps tenebrós". Ha recordat que el PP és el partit dels "fundadors d'Europa, de Jean Monnet, i també de quatre dels primers redactors de la Constitució.El candidat per Barcelona,, ha afirmat que Catalunya és "un territori complicat per un partit constitucionalista" i li ha agraït "prendre's seriosament Catalunya". "Entens Espanya com un país divers, però que vol romandre unida", ha dit Martín Blanco, que ha definit la unitat d'Espanya com a "inexorable". El candidat al Congrés ha carregat contra els partits independentistes: "No es defensa Catalunya dividint la societat i fent que marxin moltes empreses". Martín Blanco ha fet una defensa del feminisme del PP, però no delHa assegurat que el seu partit és el que defensa les idees de Clara Campoamor i, i també ha citat la figura d'un frare d'idees avançades al seu temps, el pare Feijóo.Hi ha confiança entre la gent del PP. Al parc, tot esperant el seu líder, un grup de joves es mostra optimista. Un militant de Badalona assegura que "el PP està a tocar de la majoria absoluta, jo veig 160 diputats". Al seu costat, un noi que és simpatitzant, assenteix. No s'està d'assenyalar diferències amb Vox: "Jo amb Vox? Mai. Jo soc liberal i Vox no ho és".Avui, però, no ha estat un bon dia per Feijóo. A sis dies de les urnes, Feijóo ha començat malament la setmana. En una entrevista a TVE , la periodistal'ha posat davant de les seves contradiccions i no li ha deixat passar -a diferència del que va succeir en el seu cara amb Pedro Sánchez- un seguit d'inexactituds sobre la revalorització de les pensions.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola