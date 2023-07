​Quina diferència hi ha entre una onada de calor, una calorada i un pic de calor?

Onada de calor . Tècnicament, es produeix quan en un territori determinat se succeeixen tres dies consecutius amb temperatures extremes. A Catalunya, aquest llindar és el percentil 98 de les màximes, o cosa que és el mateix, valors que només s'han assolit el 2% dels dies d'estiu de la darrera dècada.

Canvis en els avisos del Meteocat

I com es pot saber el percentil 98?

Percentil 98 per a les màximes d'estiu (juny-agost 2013-2022)

Per què Catalunya pot batre el rècord històric de temperatura sense estar en una? Uni una calorada és el mateix? Sovint, el llenguatge popular i el tècnic es contradiuen i generen equívocs que intentarem resoldre.En l 'actual episodi , només es podria considerar onada de calor en algunes zones de, que aquest dilluns ja podrien arribar als llindars que marca el. A la resta del país, en canvi, els valors extrems només s'assoliran. Per tant, Catalunya continuarà sense patir una onada de calor aquest estiu.El Servei Meteorològic de Catalunya ha canviat enguany els avisos de calor . A banda d'introduir els de calor nocturna, ha passat a activar-los també per un sol dia. Abans, les alertes només s'aplicaven per onada de calor, és a dir, que la previsió indiqués tres dies amb valors extrems.La nova tipologia d'avisos enals ciutadans i també a les administracions. En aquest sentit, en un pic de calor com el d'aquest dimarts éss de protecció dels vulnerables, obrir refugis climàtics o facilitar l'accés a les piscines municipals, independentment que no sigui cap onada de calor.Els avisos de calor i també de fred es basen en els percentils . Es tracta d'una mesura estadística que s'obté d'ordenar i agrupar una sèrie de dades –en aquest cas les temperatures d'estiu dels darrers 10 anys- de menor a major en 100 parts iguals.El percentil 98 d’una estació meteorològica automàtica és el valor estadístic que deixa per sobre el 2% de les temperatures màximes diàries més altes de la sèrie estudiada. Per tant,de tota la mostra la temperatura màxima en els mesos d’estiu ha estat superior a aquest valor.D'aquesta manera, per als avisos de calor diürnade la sèrie 2013-2022: per exemple 33,7 a Barcelona, 37,9 a Girona o 39,7 a Lleida-. Els avisos adverteixen a la població de la possibilitat de ser superats i, per tant, de produir-se temperatures extremes. Quan els avisos són taronja o vermell -nivells 4, 5 i 6 d'una escala de 6-, vol dir que és probable superar-los amb 2 graus de marge.

