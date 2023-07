Feijóo manipula les dades de les pensions: amb el PP també van revalorar‑se per sota de l'IPC

.@NunezFeijoo: "Nuestro partido nunca ha dejado de revalorizar las pensiones. El único que lo hizo fue el PSOE. Por cierto, Sánchez era diputado" @SIntxaurrondo: "No es correcto. No lo hicieron ni en 2012, ni en 2013 ni en 2016" https://t.co/W2XU5eYbgg#LHNúñezFeijóo pic.twitter.com/k6AXv1e5QV — La Hora de La 1 (@LaHoraTVE) July 17, 2023

Les pensions amb Rajoy: creixement, però per sota de l'IPC

Feijóo rectifica (a mitges): "No m'importa aclarir inexactituds"

Como comprometí, aclaro:



Reitero que el @ppopular nunca congeló las pensiones y el PSOE sí, con el voto de Sánchez.



El PP subió las pensiones cada año y el PSOE no.



Hasta cuando lo fácil era congelarlas como lo hizo el PSOE, también las subimos. — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) July 17, 2023

Nou embolic d, aquest cop amb les pensions. En una entrevista al programa La Hora de La 1 de TVE, el candidat del PP a la presidència del govern espanyol ha aportat dades imprecises sobre el paper del seu partit i el PSOE per actualitzar la prestació de jubilació. Durant l'entrevista, li han preguntat per la sevaen aquesta carpeta. Feijóo n'ha tret pit i: "El nostre partit sempre ha revalorat les pensions conforme amb l'. L'únic partit que les ha congelades és el PSOE, amb Pedro Sánchez com a diputat de la cambra, per cert".La presentadora del programa,, ha rebatut les afirmacions de l'expresident de la Xunta i, amb les dades a la mà, li ha recordat que durant el mandat deva haver-hi, i per tant. "No és correcte, senyor Feijóo. Això no es va produir ni el 2012, ni el 2013 ni el 2017", li ha argumentat Intxaurrondo.i ha anat més enllà en les seves afirmacions "Fins i tot els anys que l'IPC era negatiu el Partit Popular va apujar-les un 0,25%". El candidat hai li ha demanat de "revisar l'hemeroteca". En tot cas ha afirmat que, en cas d'estar equivocat, demanaria disculpes. "Si estic equivocat li demano disculpes. Si ho estan vostès espero que també ho expliquin al programa". Després, ha hagut de rectificar a les xarxes socials.Fent un cop d'ull a l'hemeroteca, les pensions e, ambcom a president espanyol. Com a diputat al Congrés, Sánchez va votar a favor de la convalidació del decret llei aprovat per l'executiu socialista, per bé que no va afectar ni les pensions mínimes ni tampoc les no contributives. Per tant, sí: durant els governs del PSOE no sempre s'han revalorat les pensions d'acord amb l'IPC. Ara bé, amb els governs del PP també hi ha hagut anys on les pensions s'han actualitzat per sota dels tipus d'interès, que corresponen amb els anys apuntats per la presentadoraEl desembre del 2011, quantot just havia desembarcat a la Moncloa després de guanyar per majoria absoluta les, l'executiu popular va presentar un pla de xoc per esporgar despese s, incloses les pensions. De cara al 2012 les pensions es van apujar un 1%, que segons Rajoy seria. La pujada era de només la meitat de la fixada com a referència per Europa.Per contra, es va arribar el novembre del 2012, mes de referència per calcular les actualitzacions, amb un creixement de l'Índex de Preus proper al 2,9% respecte a l'any anterior, segons es pot consultar a l. Per tant, els pensionistes van perdre valor adquisitiu.Les pensions del 2013 també s'en van veure afectades. L'executiu de Rajoy les va apujar un 1% en caràcter general i un 2% en les pensions més baixes. En tot cas, la vicepresidentava anunciar que, de cara al següent exercici, no es recuperaria el terreny perdut ", va declarar la llavors vicepresidenta. A més, el 2013 l'IPC es va situar en un nivell mitjà de l'1,4%, per damunt del creixement de les pensions decretat pel govern espanyol.L'any següent, amb la reforma de les pensions, lcom a valor exclusiu i es van establir uns llindars: com a mínim, hauria d'augmentar un 0,25% anual i com a màxim es podria apujar un 0,5% més que els valors de l'IPC de l'any anterior. A més, en cas que l'exercici es tanqués amb dèficit, només es podria aplicar el valor mínim. Com va ser el cas.Del 2014 al 2016, i per tant els pensionistes van sortir-hi guanyant de manera indirecta. En canvi, el 2017, el tercer exercici que la presentadora de TVE ha mencionat a Feijóo, l'IPC va ser d'un 2% i la pujada es va mantenir en el llindar mínim amb unDesprés que el fragment de l'entrevista hagi circulat per xarxes, Feijóo ha publicat un tweet oni segueix negant les evidències: "Reitero que el PP no va congelar les pensions, com sí que ha fet el PSOE, amb el vot de Sánchez", ha piulat el líder dels populars. Una afirmació que tècnicament és certa, però que no corregeix les dades falses que l'expresident de la Xunta ha fet, on també assegurava que s'havien fet per sobre de l'IPC.

