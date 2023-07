Què són els refugis climàtics i on estan ubicats a Catalunya?

Què és un refugi climàtic?

Lacomporta un augment de la, especialment en la gent gran i les persones que tenen patologies cròniques, segons informa el Govern. Per combatre aquest risc, el Departament de

Es tracta d’equipaments cívics i instal·lacions de la Generalitat distribuïts arreu de Catalunya per oferir un espai fresc a totes aquelles persones que no puguin aconseguir confort climàtic a casa seva.



El 2004 es va posar en marxa per primera vegada el Pla operatiu per prevenir els efectes de la calor sobre la salut (POCS). Des d'aquell moment, es posa en funcionament cada any durant els mesos d’estiu.

On estan situats?

CCC Rubí

CCC Banyoles

CCC Olot

CCC Les Bernardes (Salt)

CCC Cervera

CCC La Pobla de Segur

CCC Ponts

CCC Solsona

CCC Sort

CCC Alcanar

Casa del Mar la Ràpita

CCC Tortosa

CCC Figueres-Empordà

Casal Cívic i Comunitari i l’Hotel d’Entitats de Ripoll— La devesa del Pla

CCC Blanes— Benet Ribas

CCC Balaguer Eixample

CCC Reus-Rambla

Casa del Mar Tarragona

El Casal Cívic i Comunitari de Banyoles Foto: Govern

CCC Badalona-Juan Valera: del 28 al 31 d’agost

CCC Badalona-Nova Lloreda: del 28 al 31 d’agost

CCC Barcelona-Prosperitat: de l’1 al 12 d’agost

CCC Berga: del 22 al 31 d’agost

CCC Manresa - El Castell: de l’1 al 12 d’agost

CCC Olot: de l’1 al 4 d’agost i del 28 al 31 d’agost

CCC Sabadell-Roureda: del 28 al 31 d’agost

CCC Santa Perpètua: del 28 al 31 d’agost

CCC Terrassa-Ca n’Anglada: del 21 al 31 d’agost.

CCC Terrassa – Ca n’Aurell: de l’1 al 4 d’agost

Laobrirà durant el mes d’agost(CCC) arreu del territori com a espais de confort climàtic. Aquestes instal·lacions estaran obertes a tots els ciutadansd’Hi ha altres equipaments cívics que obriran tambéHi ha ajuntaments que habiliten els seusrefugis climàtics. És el cas deper exemple. Enguany la capital catalana activa 277 refugis repartits pels 10 districtes. En el cas de Girona, fa cinc dies que es va conèixer que crearan una xarxa amb17 d'interiors i 15 d'exteriors.

