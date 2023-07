Sánchez es fa el «perro» i Feijóo pateix a TVE

Más sabe Perro Sanxe por perro que por sanxe. pic.twitter.com/baF1THyLrP — Víctor Guinot (@victorguinot) July 16, 2023

Silvia Intxaurrondo hoy a firmado su "despido" de TVE si la derecha gana este domingo las #Elecciones23J



Pero es un orgullo que sea de las pocas periodistas de este país que esté plantando cara a las mentiras de Feijóo con datos#LHNuñezFeijóopic.twitter.com/ZNiQKKZRXb — telemagazine (@telemgzn) July 17, 2023

🔴 Roger Montañola [@roger_mont], candidat PDeCAT-EspaiCiU a Barcelona [@Pdemocratacat]: "Què fan els bascos? Fan passar per caixa. Què fem els catalans? Fer tuits. Anem a escombrar cap a casa, que passin per caixa"#ElsMatinsTV3



▶ https://t.co/jFOR5FCFFG pic.twitter.com/XWtkKWNyk8 — Els matins TV3 (@elsmatins) July 17, 2023

ha protagonitzat l'entrevista del cap de setmana participant en el pòdcast "", liderat per dos joves de poc més de vint anys. Una conversa que, per cert, es va gravar abans del cara a cara amb Núñez Feijóo, a Atresmedia . El socialista es va deixar anar més que mai, en un clar intent d’que pot ser clau per mantenir-lo al govern.Una conversa on, bromes a banda,. Que si… Un dels moments més destacats va ser quan va fer al·lusió al sobrenom que li va posar la dreta de. "M’encanta el mem que diu: 'Más sabe Perro Sanxe por perro que por Sanxe'", va espetar.En definitiva,. Un símptoma que exemplifica ladels temps que corren. De fet, els joves presentadors van reconèixer que s’informaven a través de Twitter.A can PP,ha començat la setmana amb una tensaal matinal de, on se les ha tingut amb la presentadora basca Silvia Intxaurrondo. El líder de la dreta ha estat corregit en directe quan ha assegurat que el seu partit sempre havia. “No és correcte! No ho van fer ni el 2012, ni el 2013 ni el 2016”, ha assegurat la de TVE.“No sé d’on ho treu això.”, ha insistit Feijóo, visiblement. “Les meves dades són correctes. Bé, doncs si estic equivocat li demano disculpes i si no espero que ho diguin”. Unaque molts espectadors han aplaudit però també lamentat: “”.En l’àmbit, la setmana ha començat amb una entrevista al candidat de l’espai CiU-PDECat, Roger Montañola , a Els Matins d’Ariadna Oltra aon ha reivindicat el “peix al cove” de Pujol. “Què fan els bascos? Passi per caixa. Què fem els catalans? Fem tuits”, ha dit en clara al·lusió a la candidata de Junts, Míriam Nogueras.Per si no fos prou, el postconvergent ha demanat a aquells que dubtin entre Junts i la, que es decantin pels anticapitalistes perquè. “Això encara no m’havia passat, que un candidat demani el vot per un altre partit”, li ha respost Oltra, sorpresa. Aquest dimarts a la nit, Montañola se les veurà amb Nogueras ali que promet ser de tot menys plàcid.

