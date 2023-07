«Ni 'pijo' ni 'quinqui'»: els 10 moments de l'entrevista de Sánchez al pòdcast

este domingo fin de temporada con @sanchezcastejon pic.twitter.com/QGnsUF3Rr8 — La Pija y la Quinqui (@pijayquinqui) July 14, 2023



1. "Ni pijo, ni quinqui"

Ahir diumenge es va publicar el nou episodi del pòdcasti, en aquest, la persona convidada va serEn l'entrevista mésde la campanya, els dos presentadors i el president del govern espanyol van mantenir una conversa sobredurant gairebé una hora de rellotge. Quan falten set dies per a les eleccions generals del, Sánchez ha volgut mostrar la seva part mésapropant-se així al públicHo ha fet al pòdcast dirigit per, parlant principalment dels, en una conversa totalment de bar i, de fet, ambRepassem els 10 moments més destacats de l'episodi.

Al pòdcast és tradició començar preguntant al convidat si creu que és més pijo o bé més quinqui. Davant la pregunta, Sánchez no s'ha posicionat en cap de les dues opcions: "Vaig néixer i créixer a Aluche i Tetuan, són barris populars de Madrid i no em veig pija ni pijo, però tampoc quinqui, per la meva generació quinqui té una connotació molt diferent".

2. El mem "Perro Sanxe"

Más sabe Perro Sanxe por perro que por sanxe. pic.twitter.com/baF1THyLrP — Víctor Guinot (@victorguinot) July 16, 2023



3. Fan de Rigoberta Bandini, Taylor Swift, Rosalía i més

4. Ha vist Paquita Salas

5. El moment més comentat

Mi parte favorita de Pedro Sánchez en La Pija y La Quinqui pic.twitter.com/db2gg3mE7q — ℣lu 🏄‍♀️ (in my disfrutona era) (@Nascuruu) July 15, 2023



6. El tuit de Sánchez després de l'episodi

Me lo pasé tan bien con vosotros que os perdono la sobrada de la edad con Serrat, Perales y Beethoven.



Después de haberos conocido, lo tengo claro: 50% de pija y 50% de quinqui.



Sois geniales, @carlospeguer y @compIutense. https://t.co/ozQC7eQeDa — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) July 16, 2023



7. No li agrada el reggaeton

8. Desmenteix rumors amb Miley Cyrus

9. La pizza "cojonuda"

Quan només feia 13 minuts que conversaven, el mateix president va dir que ell volia ser. Seguidament, va treure el mem "Perro Sánchez" i va riure molt. El president va explicar que no té temps per veure tots els mems que es fan, però va confessar que. Va acabar assegurant que n'hi ha un que li: "Más sabe Perro Sánchez por perro que por Sánchez".El polític va confessar que és fan dei, més endavant, va mencionar també el seu gust per algunes cançons de. En la mateixa línia, va dir queera una "artistassa". Totes tres són artistes molt escoltades i amb un públic darrera gran. Després que Sánchez confessés els seus gustos musicals hi ha hagut: d'una banda, gent que hales confessions i, d'altra banda, usuaris i mitjans que opinen que tot això ésdel candidat per guanyar votants.En la línia d'apropar-se al públic més jove, Sánchez va dir que ha vist, la sèrie còmica dirigida i guionitzada per Javier Calvo i Javier Ambrossi que des del 2017 ésqui té els seus drets.Un dels moments més comentats per xarxes socials ha sigut quan Sánchez pregunta als presentadors si coneixen música. Ells responen, amb to humorístic, comparant l’edat del president edat ambDesprés del rebombori per, Sánchez ha dedicat un missatge als dos presentadors en què els "perdona la sobrada de l'edat amb Serrat, Perales i Beethoven":Al president les cançons de reggaeton no li acaben d'agradar. Després de parlar de Rosalía, els presentadors van fer menció al cantant. Va ser en aquest moment quan Sánchez va dir que no sabia qui era ell i quan els presentadors li diuen que canta reggaeton ell va reaccionar:Durant el programa comenten diferents temes polèmics i notícies enganyoses relacionades amb el president. Una d'elles va ser la que està relacionada amb l'artista estatunidenca El 2020 el cantant va dedicar un tuit al president en què li demanava que protegís als més vulnerables de la covid-19 i ell, hores després, va respondre-li.Ara, al pòdcast de ‘La Pija y la Quinqui’ va aprofitar, entre riures, per dir que tot el que es va parlar i suposar després

Durant el pòdcast, el president tenia una copa de vi blanc davant i una pizza, ja que la va treure María de los Ángeles Maturana. A mitjan gravació van tallar-la i va menjar-ne un tros, fred. Es va sorprendre que li diguessin que el nom era “pizza cojonuda”, sobre la qual ell va publicar a Twitter el 2010 i, a causa d’això, es va fer famosa.



La Pija y la Quinqui lo han conseguido:



Pedro Sánchez comiéndose una pizza cojonuda del Luna Rosa. pic.twitter.com/cbRUKPEXkO — Julia Molina (@juliaemece) July 15, 2023



10. Polèmica per Sálvame

L'última polèmica que s'ha comentat és la que hi va haver amb el presentador. El president espanyol ha explicat que hi va haversobre si els polítics havien d'anar a programes com el que ell presenta. Sánchez ha acabat el pòdcast dient que té "molt bona relació amb Jorge Javier Vázquez" i dient que és "molt intel·ligent". També ha desitjat que el presentador torni a la televisió.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola