VÍDEO | Pànic a Portbou per la presència de dos taurons

Ensurt a Portbou per l'aparició de dues aletes enmig de la badia.

Vídeo: Tona Criado pic.twitter.com/krD69H6s00 — Ramon Iglesias (@RamonIglesias68) July 16, 2023

aquest diumenge al migdia a la(Alt Empordà) per l'aparició de. Els banyistes, en, han detectat els esquàlids al voltant de les 13 h i la gent s'ha amuntegat ràpidament sobre la plataforma flotant que surava o nedant a correcuita fins a la sorra. Algunes persones que anaven enhan ajudat a les persones que s'havien quedat atrapades a la plataforma per retornar-les a la platja.Tot i l', no s'ha produït cap incident amb els. En aquesta línia, l'alcaldeha remarcat que la platja és un indret "completament segur" i ha relativitzat la presència d'aquests animals perquè formen part de la. Les tintoreres ja han marxat mar endins.Cal recordar que aquesta espècie és un peix que habita al Mediterrani entre el 60 i els 300 metres de profunditat, en zones on la temperatura es troba per sota els 21 graus. Principalment, s'alimenta de petits peixos pelàgics, cefalòpodes i carronya. A més, és un tauró vivípar amb una gestació que dura quasi un any. Les cries, que solen mesurar uns 40 cm de llarg, neixen entre mitjans de primavera i finals d'estiu.

