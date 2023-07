Díaz exigeix a Feijóo que expliqui «les seves relacions amb el narcotràfic»

A set dies de les eleccions espanyoles, el clima polític s'encén. La candidata de Sumar,, ha exigit aquest diumenge al líder del PP,, que vagi al debat a quatre per donar explicacions sobrei fer públic el sobresou que rep com a president del PP. En un acte al districte madrileny de Villaverde, Díaz ha demanat a Feijóo que expliqui la seva relació amb el. "Expliqui'ns les seves relacions amb el narcotràfic i quines eren les seves amistats", ha dit la líder de Sumar, tot subratllant "l'amistat íntima" del líder popular amb Dorado. Díaz també ha demanat al candidat del PP assistir al debat percom a president del PP i ha considerat que si no ho ha fet és perquè "deu tenir un salari vergonyós".Yolanda Díaz ha remarcat que el PP és el partit, i ha insistit que Feijóo tornarà a aplicar "retallades" si arriba a la Moncloa. "No governen per a la gent, governen per als seus", ha insistit la líder de Sumar, que és també vicepresidenta segona del govern de coalició i ministra de Treball. Ha assegurat que el PP. "El model d'austeritat és el que va posar Espanya amb una taxa indecent d'atur", ha subratllat Díaz, que ha remarcat que cal actuar contra "l'oligopoli energètic".La líder de Sumar ha advertit que "Feijoó ha sortit de l'armari" ide Vox. "Han desplegat lones vergonyoses que banalitzen la violència masclista. Prou ja de. Estem fartes", ha dit Díaz. La líder de Sumar també ha tornat a apel·lar als indecisos. "Som plurals, però complim la nostra paraula", ha dit Díaz, que ha afegit que "la força decisiva" de les eleccions són les dones. "No hi ha millor feminisme que apujar les pensions mínimes, el salari mínim interprofessional i dir a la gent que pot estimar lliurement", ha conclòs.La relació de Feijóo amb el narcotraficant Marcial Dorado ha estat un tema que ha empaitat el líder del PP en la seva carrera. Les, de fa anys, de Feijóo amb aquest personatge en un vaixell han estat un punt negre en la seva trajectòria. Però fins ara no el tema no havia aparegut en la campanya ni en el. Si de cas, de manera molt indirecta, quan Sánchez va afirmar la seva honestedat "per terra, aire i mar". Ara, en el tram final de la campanya, Díaz ha interpel·lat de manera rua Feijóo sobre aquesta amistat perillosa.

