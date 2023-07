Puigdemont treu Junts del joc de pactes: «Sánchez no serà president amb els nostres vots»

Puigdemont reitera l'oferta d'un indult del PSOE

Junts no donarà suport a Pedro Sánchez perquè reediti el govern de coalició d'esquerres a l'Estat. Així ho ha afirmat l'expresident de la Generalitat i líder juntaire,, en una entrevista a l'Ara publicada aquest diumenge. "" després de les eleccions espanyoles del 23-J, ha assegurat.Juntsen què estan immersos els partits independentistes de cara als comicis a les Corts espanyoles. Mentreadvoca pera Sánchez i consensuar-ho amb la resta de forces independentistes, laposa un acord amb una data concreta per a lad'autodeterminació a Catalunya com el preu dels seus vots. Puigdemont, però, ha opinat que "per evitar un govern amb Vox" i treu així el seu partit de la dinàmica d'acords a Madrid.Tanmateix, ha analitzat que pel que fa a Catalunya, "", però ha afirmat que "tots dos amputen". D'altra banda, ha posat en dubte que existeixi una via cap a la independència que passi per l'abstenció el 23-J. "Puc entendre què hi ha darrere d'aquesta abstenció que ara es propugna, però. Votar Junts, ERC o la CUP pot ser incòmode per a molta gent, però tampoc no és just posar tothom en el mateix sac", ha dit després d'haver aconseguit que el Consell de la República que lidera no recomani l'abstenció

En l'entrevista a l'Ara, Puigdemont ha reiterat que el govern espanyol li ha ofert un indult si torna a l'Estat i entra a presó. "Si Sánchez hi té interès, li diré els dies exactes i els noms concrets de les visites que vaig rebre abans, durant i després dels indults per oferir-m'ho", ha afegit. Si bé, l'ara eurodiputat persegueix que Espanya retiri l'ordre de detenció estatal i "que se la forci a respectar la immunitat que ens reconeixeria el Tribunal Europeu".

