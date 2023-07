Objectiu: disparar el PSOE des de Catalunya

una setmana que va començar amb el peu esquerre. El debat cara a cara amb Feijóo, que els socialistes es plantejaven com l’escenari còmode per rellançar-se cap a un frec a frec electoral, enfangar la discussió des del primer minut no va trobar cap rèplica triomfal a l’altra banda de la taula. Sánchez, amb aquest desplegament, tanca. El debat cara a cara amb Feijóo, que els socialistes es plantejaven com l’escenari còmode per rellançar-se cap a un frec a frec electoral, se’ls va girar en contra . L’encert del líder del PP a l’hora d'no va trobar cap rèplica triomfal a l’altra banda de la taula.

el model de "mentides, insídies i insults" i ha dibuixat una "direcció Això va disparar la urgència a la sala de màquines de la formació vermella. Va obligar el partit socialista a construir amb més cura del previst el relat posterior al debat. La fórmula escollida passa per incidir en les falsedats del discurs de cap de files popular . A Catalunya, Batet ho ha qualificat comi ha dibuixat una

és una estrella per als militants socialistes. Però en aquesta campanya necessita que la seva aura també arribi als ciutadans indecisos, que en els darrers anys havien donat suport ali ara valoren concedir l'alternativa a. Per això, fa dies que demana un "últim esforç" de mobilització als electors per evitar les "" de drets i el "retrocés" que pot comportar un govern delafermat per. Així s'ha expressat endels socialistes a Catalunya, celebrat al Palau de Congressos de Barcelona amb intervencions del primer secretari del PSC,, la candidata catalana a les eleccions,, i l'alcalde barceloní. En el míting, amb audiència entregada, Sánchez ja ha fiat la seva sort a sumar ambenfront el ticket format per Feijóo i. "A partir del 23-J jo governaré amb el partit de Yolanda Díaz. I, perquè hi hagi aquest govern, el primer que hem de fer és guanyar aquestes eleccions".El candidat socialista sap que només té opcions de governar si Feijóo no es dispara i la seva formació pot articular una. Li farà falta un resultat exitós del, que les enquestes sí que pronostiquen. Sánchez ha limitat, però, les referències aen la seva intervenció a Barcelona. Hi ha passat de puntetes i només ha reivindicat com a encert que s'ha passat de la "" i la "" del procés sobiranista a l'estabilitat dels darrers anys, per obra i gràcies del seu partit: "Avui la Catalunya del 2023 és molt millor que la Catalunya del 2017".En la resta del seu discurs, Sánchez ha incidit en l’exhibició de múscul d’obra de govern en l’. Agradant-se, ha repassat títols habituals, com són lao la de l’, a més de les pujades delo les. Carpetes que, d’altra banda, totes elles,reivindica que han forçat ells com a socis del govern de coalició i que no estaven entre les prioritats socialistes.Poc importava, aquest diumenge, al Palau de Congressos. Sánchez ha estat plenament conscient que la batalla que arribarà a la majoria de la població espanyola és elentre ell i i Feijóo, a qui ha intentat castigar per la banda de la protecció de lesi la lluita contra la. "Que hem comès errors? Per descomptat. Però no hem claudicat mai contra el masclisme”, ha reblat el candidat socialista a tornar a la Moncloa. "Guanyarem perquè ho hem fet bé", ha repetit, després de reivindicar que ha buscat "" per assolir acords rellevants al Congrés.Al seu torn, Illa ha convidat el socialisme català a sumar forces en l'de la campanya. El dirigent socialista ha carregat contra el candidat del PP per alimentar la mentida i "" la figura de Sánchez. "El que no pots fer Alberto éscada dia que parles", ha afirmat Illa. La presència del president de l'executiu espanyol també li ha servit aper fer-li l'agraïment en persona que porta dies fent-li a distància, des dels actes electorals arreu del territori., ha reblat la també presidenta del Congrés dels Diputats durant la darrera legislatura.. Comptat i debatut, des del PSC es considera que el daltabaix del debat no els ha acabat de penalitzar tant com podrien preveure. Fonts destacades de la formació reconeixen que, alhora que lamenten la poca intervenció dels moderadors. Així i tot, valoren positivament que el cara a cara hagi servit per fer evident l'acumulació de mentides en el discurs d’Alberto Núñez Feijóo.Encara falta una setmana per conèixer el resultat de les eleccions, però el que és segur és que. La previsible desfeta a altres comunitats autònomes destacades intensifica les expectatives posades sobre les quatre províncies catalanes. Sánchez necessita el que la ministra Raquel Sánchez va definir com "guanyar per golejada" a l'acte d'inici de campanya a Barcelona. Això fa que, comenten internament des de la candidatura catalana. A les darreres eleccions, al 2019, en van aconseguir dotze.Fins ara, la gran majoria d'enquestes -a excepció del CIS- apunten a una victòria clara del PP a l'Estat, que aconseguiria contenir l'evolució de Vox. El tauler de la governabilitat, en canvi, és més incert. Des d'aquesta perspectiva, els socialistes catalans amb Mertixell Batet al capdavant han insistit en l'atac frontal als blaus., resumia la cap de llista del PSC a Barcelona, aquest dissabte. Al seu torn, Salvador Illa punxava Feijóo per treure-li la careta de la contenció. "Ser moderat no és parlar fluixet i no fer ganyotes", deia el primer secretari dels socialistes catalans, abans de retreure-li que resti importància a la violència masclista o que la seva formació practiqui la censura a la cultura catalana . El PSOE busca, i no té cap intenció de diversificar els atacs. Tot contra el PP.

