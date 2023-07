El PSOE obvia l'ofensiva contra el català al País Valencià

"Que cap dona es quedi a casa"

Puig i Morant adverteixen de la "reversió de drets"

Amb només unes setmanes i després d'arribar al poder arran de les eleccions del 28-M, elhan desplegat múltiples receptes alper declarar la guerra al. A, el regidor de Cultura de Vox -arran d'un pacte de govern amb el PP- ha cancel·lat les subscripcions de l'Ajuntament a publicacions en llengua catalana . A Castelló i València, s'ha recuperat la. I la nova Generalitat valenciana presidida pel popular Carlos Mazón eliminarà l'. Tots aquests atacs que han encès les alarmes entre la comunitat catalanoparlant, però,que ha celebrat aquest dissabte el president del govern espanyol i candidat socialista,, que des de València ha obviat l'ofensiva i no ha mencionat en cap moment els atacs que està patint la llengua al territori.València ha estat una de les poques ciutats on Sánchez s'ha deixat veure en la cursa per al 23-J. El candidat del PSOE ha optat per una campanya de més entrevistes -a mitjans que feia temps que no trepitjava- i menys mítings, i ha estat molt selectiu a l'hora de fer acte de presència. Va iniciar la campanya a Madrid , però des de llavors només ha fet algun altre acte més a la capital espanyola i un a. Avui és el torn de València i demà ho serà de Barcelona. Una presència en mítings, per tant, molt minoritària comparat amb la resta de candidats que estan de gira per tot l'estat espanyol. Sigui com sigui, Sánchez ha aconseguit omplir el, on ha intervingut al costat de la cap de llista pel País Valencià,, i el secretari general del PSOE al País Valencià i expresident de la Generalitat,. Ells tampoc s'han referit als atacs a la llengua.El fet d'obviar el català no ha estat només en les intervencions. Tota laelaborada per anunciar l'acte s'ha escrit en. També la cartelleria in situ, tant als faristols com a les pantalles. Sánchez, com és natural, ha parlat en castellà, la seva llengua maternal. Però també ho han fet Puig i Morant. En cap moment han fet servir el català, llengua oficial del territori, al contrari del que acostumen a fer en les seves compareixences públiques fora de campanya. Especialment Puig, que tant des de la Generalitat com a la resta d'intervencions institucionals fa servir el català com a principal llengua.Aquest posicionament ignorant el conflicte contrasta de ple amb la postura d'altres dirigents socialistes, però en aquest cas de Catalunya. Tant el primer secretari del PSC,, com el ministrehan censurat els atacs de l'episodi de Borriana. Dimecres, en el marc de la campanya, Illa va demanar al candidat dels populars, Alberto Núñez Feijóo, que "desautoritzi l'" que va vetar les revistes en català, mentre que Iceta ha posat a les seves xarxes socials amb les revistes vetades: "El 23-J votem contra la censura", va escriure al seu perfil de Twitter.Més enllà d'obviar el català, l'acte dels socialistes ha sigut una declaració d'intencions contra les polítiques de la dreta que posen en perill els avenços en. Sánchez ha criticat la retirada dea administracions del País Valencià, i també ha carregat contra la decisió de la presidenta de les Corts Valencianes, Llanos Massó, d'apartar-se ara fa uns dies delper laa Antella.El candidat socialista ha considerat "injustificable" que el PP pacti amb els que prenen aquestes decisions, i ha promès que si guanya, es continuaran blindant drets. "Demano el vot de totes les dones.. Totes a votar al PSOE", ha declarat. Així mateix, ha assegurat que aquest és el "segle de les dones feministes" i que calen polítiques per defensar els seus drets, i ha defensat els pactes que ha fet durant la legislatura per blindar drets. "Nosaltres pactem amb qui faci falta per tirar endavant drets, i ells [PP] pacten amb Vox per retallar llibertats", ha afegit.El líder socialista ha dedicat bona part del discurs, també, a reivindicar les polítiques d'aquests últims cinc anys en matèries com la revalorització de les pensions de l'IPC i l'impuls de drets socials, i ha invocat a la mobilització progressista: "com votar al PP o Vox. Cap vot a casa. Ho sabeu molt bé aquí, a la Comunitat Valenciana. Toca anar un dia a votar per tenir quatre anys més d'avenços".Mentre que la defensa del català ha brillat per la seva absència, el que sí que ha fet Sánchez ha estat reivindicar el seu paper per. Així, ha recordat que quan va arribar a la Moncloa hi havia "una comunitat autònoma que va declarar unilateralment la independència", mentre que avui dia "a tot Espanya es compleix la Constitució espanyola".Abans de Sánchez, ha pres la paraula, que ha apel·lat a la mobilització davant la "nova versió de l'escopeta nacional" que ofereixen el PP i Vox. També ha citat exemples de "reversió de drets" per part dels governs del PP i Vox, però no la censura a les revistes catalanes. La ministra de Ciència,, ha acusat la dreta de fer "soroll" i dir mentides, i també ha carregat contra la presidenta de les Corts Valencianes per desmarcar-se de la concentració contra la violència masclista.

