L'alcalde d'Igualada de Junts, vicepresident de la Diputació amb el PSC

El govern de laresultant de les eleccions municipals del 28-M ja té els quatre vicepresidents, després de l'acord entre el, elsintegrat al grup deper erigir la socialistapresidenta de l'ens supramunicipal. Precisament, és l'alcalde d'Igualada,, un dels dos diputats juntaires independents a l'executiu, qui ocuparà la quarta vicepresidència, després de trencar amb el grup de Junts a la DIBA a canvi de" per a l'Alt Penedès, Anoia i Garraf.Un total dede les tres comarquessota el títolde suport a la decisió de formar part del govern de la Diputació. Concretament, està signat pels alcaldes i alcaldesses de. Després del trencament del grup de Juntsabans de la constitució del ple de la Diputació, el partit de Jordi Turull i Laura Borràs, que va celebrar haver perdut el govern de l'ens "per coherència" , queda amb 10 representants iamb 11.L'acord que ha portat Castells a la vicepresidència de la DIBA suposa, segons expliquen fonts del seu partit, unper a les tres comarques per aquest mandat 2023-2027 , als ajuntaments, a les mancomunitats i alsde la Vegueria del Penedès. Per desenvolupar projectes d’equilibri territorial, de desenvolupament econòmic i turístic, d’àmbit social, de reptes vinculats al canvi climàtic i infraestructures per a l'estalvi d’aigua, entre d’altres. Impulsem el Penedès , creat per alcaldes vinculats al PDECat que van confluir amb Junts a les municipals amb l’objectiu de defensar la veu del territori allà on tingui representació, entén lacom una de les. I, segons argumenten, aquest fet, el qual "prioritza clarament el territori, que vol ser tractat d’acord amb la seva singularitat i les seves potencialitats dins la demarcació de Barcelona".Tot i desmarcar-se de Junts a la Diputació, Impulsem el Penedès assegura té la voluntat de amb forces polítiques com Junts per Catalunya , els quals han estat capaços de crear la coalició Compromís Municipal [la marca blanca de Junts] que ha donat uns grans resultats arreu del país".

