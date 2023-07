El 23‑J, nou test d'estrès per a Junts

Borràs i Nogueras, en campanya a Manresa. Foto: Junts

Els equilibris entre sectors

"Queno hagi estat alcalde té moltes implicacions. També al partit: qualsevol gir és ara molt més complicat". El veredicte és d'un dirigent amb ascendència dins de, protagonista en múltiples responsabilitats públiques i implicat en totes les campanyes dels últims anys. "Si hagués sortit bé el retorn de Trias a l'alcaldia, hauríem pogut tornar a ser una formació gran. Ara ens hem de posar al darrere d'un discurs que ens fa més petits", diagnostica -consultat per- una veu amb ascendència de l'entorn deamb pedigrí convergent. Al descavalcament de l'exalcalde s'hi suma la intempèrie institucional de Junts -sense la, el poder real de la formació es redueix a l'Ajuntament dei a l'ens supramunicipal de-, fet que converteix el 23-J en un test d'estrès per a la formació.Les eleccions del diumenge vinent, per tant, seran claus per entendre en quin punt es troben els equilibris dins de Junts. L'assaig deprotagonitzat per Trias va triomfar a les urnes, però no aterrar a Sant Jaume ha deixat a mitges els plans i va impossibilitar qualsevol acord amb el PSC a la Diputació de Barcelona malgrat la pressió del món local. Una pressió que no va tenir efecte i de la qual en va ser receptor Turull com a secretari general. Si bé ell s'ha mogut entre bambolines - oferta inclosa a Jordi Ballart per presidir l'ens supramunicipal -,ho ha viscut de manera diferent. En un míting a, la presidenta de Junts va mostrar-se satisfeta de no haver arribat a cap acord amb els socialistes per governar la Diputació de Barcelona. En privat, no són pocs els representants del món local que ironitzen amb aquesta fórmula:La remor interna no s'ha apaivagat en campanya -el domini del discurs està en mans dei el seu equip, i no tant de la war room habitual de Junts-, però la meta volant del 23-J pot permetre un respir, almenys fins que arribin les properes eleccions catalanes. Especialment si Junts és capaç de quedar per sobre d'ERC -ara els separen cinc diputats, els que van dels 13 dels republicans als vuit que va obtenir Borràs el 2019- i de tenir un paper decisiu al Congrés. "Res tornarà a ser com abans, ni a Madrid ni a Barcelona", repeteix aquests dies Nogueras en mítings i entrevistes . Tanmateix, el discurs que equipara elamb elno genera unanimitat en tots els sectors del partit, especialment en els més pragmàtics."Això és demagògic, no convida a votar a qui ho diu", reflexiona un membre de la direcció consultat per. La mateixa veu manté que la política va, i això vol dir participar de decisions que puguin ser contradictòries, sobretot en el flanc de Madrid. Al mateix temps, però, també hi ha qüestions demoscòpiques que influeixen en el context: Junts es veu obligada a tensar el discurs no només per desgastar ERC, sinó també per evitar fugues cap a l'abstenció . L'electorat de la formació és, segons el CIS, el que més seduït es veu per la idea de no anar a votar als comicis estatals del 23-J.En cercles interns es fa servir l'expressióper definir la situació en què es troben les dues ànimes, una representada per Borràs i l'altra, per Turull. La presidenta, ja apartada del Parlament després de la condemna per corrupció , va tenir un paper residual en la campanya barcelonina, però manté els suports dels més fidels i no es farà cap moviment sobre el seu futur fins que hi hagi sentència ferma per part del. De moment, això sí, ha resistit la condemna i la sortida de la cambra catalana, i no preveu deixar el càrrec intern.En el cas del secretari general, les crítiques pels pactes post-municipals venen de dirigents propers -especialment del món local, perquè de les quatre diputacions només es governa a la de Girona-, i també dels més partidaris de la confrontació, que aquests dies treuen pit d'haver aconseguit -per la via dels fets- evitar pactes de primer nivell amb el PSC arran de la maniobra de Jaume Collboni per descavalcar Trias . "Demostra que, ni sent moderats, ens deixen fer res", mantenen des del sector proper a Borràs. I aquest és, precisament, el marc en què es construeix aquest "empat infinit" entre sectors que es detecta en cada campanya.L'endemà del 23-J dependrà del resultat obtingut, especialment si es queda per sobre d'ERC -una possibilitat que les enquestes no descarten- i si es pot jugar algun paper a Madrid de cara a la investidura de, sempre i quan el candidat socialista tingui alguna opció de ser escollit al Congrés dels Diputats. Superar els republicans insuflaria moral de cara a les catalanes, però el president no té intenció de convocar eleccions fins que arribi el 2025 . I, abans d'aquesta data, Junts haurà de triar candidat a la Generalitat -apareix instal·lat en les travesses-, i haurà d'afrontar la llarga precampanya des de la intempèrie institucional. Sempre i quan no es posin les bases per una tornada al Govern que sobrevola l'ambient.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola