Els cinc pobles més bonics de la Costa Daurada que no et pots perdre

Amb l'arribada de l'estiu, un dels millors remeis per defugir de la calor és refugiar-se en alguna de les platges catalanes. Una de les alternatives a la Costa Brava és el litoral de la Costa Daurada, que destaca per les llargues platges, els paratges històrics i una oferta gastronòmica i vinícola de primera classe.



El litoral del sud de Catalunya està marcat per la seva història com un dels bressols del Mediterrani des de l'arribada de l'imperi romà. Els passejos marítims, els pobles de cases de pescadors i la possibilitat de fer paddle surf fins a les muscleres del Delta de l'Ebre són alguns dels atractius del top5 de pobles de la Costa Daurada del portal especialitzat en turisme Civitatis.

1. Altafulla

Altafulla està situat en un dels entorns més emblemàtics de la Costa Daurada Foto: Visit Altafulla





2. Calafell

El Museu Casa Barral és una antiga casa de pescadors on hi va viure el poeta i editor Carlos Barral Foto: Penedès Turisme

3. Roc de Sant Gaietà

Les cases del Roc de Sant Gaietà estan fetes seguint l'arquitectura de la Costa Brava Foto: Ajuntament de Roda de Berà Les cases del Roc de Sant Gaietà estan fetes seguint l'arquitectura de la Costa Brava Foto: Ajuntament de Roda de Berà



4. Atmetlla de Mar

L'Atmetlla de Mar és un dels pobles més pintorescs de la Costa Daurada Foto: Visit l'Atmetlla de Mar

5. Sant Carles de la Ràpita

El poble d'és un dels més emblemàtics de la. Combina un ritme de vida tranquil amb la bellesa d'estar ubicada en un dels llocs més privilegiats del litoral. Els amants de la cultura podran gaudir d'un gran patrimoni artístic i cultural, molt vinculat amb la seva història: des de la vil·la romana dels Munts -declarada patrimoni de la humanitat per lafins a arribar a nucli medieval depassant pel passeig marítim. També es poden fer activitats esportives i festives, obertes tot l'any.Calafell és una de les destinacions més populars de la Costa Daurada, però ha sabut retenir l'encant. Situat al Nord de Tarragona, disposa de platges, un passeig marítim, miradors i un ventall de vestigis patrimonials com ara la confraria de pescadors o el museu dedicat a l'escriptor Carlos Barral. A banda, Calafell disposa d'una oferta gastronòmica de gran qualitat basada en productes frescos i locals. Si es vol explorar l'entorn disposa d'espais d’interès visual i ecològic, amb dos aiguamolls, construïts amb aigües freàtiques, i un sistema de dunes que segueix la línia de la costa.Un poble de pescadors més de la Costa Brava. Aquest era l'objectiu amb què a mitjans del segle XX es va començar a construir sobre les roques del litoral. Tot i tenir mig segle de vida, el Roc de Sant Gaietà s'ha consolidat com un dels pobles de pescadors més típics que destaca per la seva arquitectura: s'hi han edificat cases amb les reixes i les portes de ferro forjat, fetes amb la pedra de la pedrera romana del Mèdol de Tarragona. Pertany al municipi de Roda de Berà i, tot i l'encant de les cases la seva autenticitat és molt recent: es va començar a construir l’any 1964 i va finalitzar l’any 1972.Els més de 20 km de platges de l'Atmetlla de Mar són prou reclam per fer-hi una visita. A més té història, cultura i molta gastronomia. El Far de l'Atmetlla de Mar, situat al port, disposa de molt bones vistes de tota la costa que es poden complementar pujant fins al Castell de Sant Jordi, construït el segle XIV i que presideix tot el municipi. A banda de remullar-se a les platges s'hi poden fer activitats esportives com fer busseig, pescar-hi o fins i tot aprofitar el vent per fer-hi windsurf.



La barra del Trabucador forma part de l'imaginari col·lectiu de Catalunya. Això i molt més és el que ofereix Sant Carles de la Ràpita, un dels últims municipis del principat català. La ruta de les Muscleres és l'experiència estrella: es parteix del port de La Ràpita i permet voltar per tot el delta de l'Ebre, fins a arribar a la badia dels Alfacs, amb la possibilitat de visitar les dues muscleres. Pot fer-se amb paddle surf, caiac o en barca.





La barra del trabucador, al municipi de Sant Carles de la Ràpita Foto: Visit Sant Carles de la Ràpita





