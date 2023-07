Així justifica l'Estat les infiltracions de policies al moviment independentista

Protegits per la llei de secrets oficials

Un element nou: vulneració del secret professional

Elva infiltrar durant tres anys una agent en els moviments socials i organitzacions independentistes de, tal com ha revelat. És el quart policia infiltrat que s'ha detectat en els darrers mesos. Alerta Solidària ja ha anunciat accions legals per aquests fets, que vulnerarien diversos drets fonamentals com el dret de participació política, llibertat ideològica o de reunió, més enllà de les afectacions personals i psicològiques que ha suposat per les persones que han conviscut amb la dona infiltrada -Maria I. T.- aquests anys. De fet, no és la primera vegada que en aquestes infiltracions s'utilitzen les relacions sexoafectives per obtenir més informació.Per l'Estat, però, tot això és legal. És cert és que l'espionatge o les infiltracions no són necessàriament il·legals, si serveixen per finalitats concretes com la lluita contra la criminalitat, el terrorisme o la seguretat nacional. El problema apareix a l'hora de definir què s'entén per criminalitat, terrorisme o seguretat nacional, i què i qui s'hi inclou com a amenaça. Per a l'Estat, l'independentisme i determinats moviments socials són una amenaça que justifica infiltrar-hi agents "d'intel·ligència" per obtenir informació i prevenir delictes. Ho reconeixia el mateixi el Cos Nacional de Policia en un informe sobre aquests fets de l'agost de 2022.Sota el títol, aquest informe de cinc pàgines elaborat justifica poder infiltrar agents en col·lectius que suposin una amenaça per a la seguretat de l'Estat. Això no és del tot nou, perquè ja es podia fer amb una investigació judicial prèvia i quan no hi ha més opcions per obtenir informació necessària -per exemple, en un cas d'una xarxa de narcotràfic o una cèl·lula terrorista-, però en el cas que afecta els independentistes és lleugerament diferent, perquè no es parla d'agents encoberts, sinó d'agents d'intel·ligència, i sense investigació judicial prèvia, segons detallen fonts d'El document dibuixa un context a Catalunya que beu dels fets de 2017, malgrat que l'any 2020, després de l'aplicació de l'article 155, en plena pandèmia i després de les protestes contra la sentència, la situació era significativament diferent. En tot cas, per al Ministeri de l'Interior que dirigeix, l'independentista continua sent un problema de primer ordre i recorda que en els darrers anys s'han anat succeint situacions que volien "subvertir l'ordre constitucional o alterar l'estructura territorial de l'Estat" i que, per tant, "legitimen l'actuació dels serveis d'informació o intel·ligència". Aquestes actuacions, remarca la Policia, "s'ajusten absolutament a la legislació vigent".Aquest document d'Interior justifica les infiltracions per la naturalesa de l'activisme dels militants independentistes "radicals", que són "" i participen en diferents espais "neutres" del teixit associatiu. Per això, i per les mesures de seguretat que aquest tipus d'organitzacions posen -per evitar, precisament, infiltracions-, la policia consideraque s'utilitzin agents d'intel·ligència per obtenir informació d'interès per a l'ordre i la seguretat pública en els entorns on es mouen "individus radicals o compromesos en projectes secessionistes il·legals" i que, alhora, "podrien ser responsables de la comissió de delictes".Això implica, doncs, que els agents s'infiltrin no només en organitzacions nítidament independentistes, sinó també en moviments socials, com la defensa de l'habitatge. Ara bé, això també es justifica en el document d'Interior, que diu que aquestes organitzacions no són en cap cas objecte d'investigació, sinó unade qui es vol obtenir informació.Segons l'Estat, tot això és legal, i s'emmarca en. Els agents d'intel·ligència, a diferència dels agents encoberts que s'infiltren en organitzacions fruit d'una investigació judicial, estan protegits per la llei de secrets oficials -una llei d'origen franquista- i per diversos acords posteriors del govern espanyol, que atorguen la categoria de "secreta" aquest tipus d'actuacions. El cas d'espionatge contra persones vinculades al moviment independentista -- també queda protegit per la llei de secrets oficials i aquest tipus d'actuacions estan classificades. Només pot aixecar el secret oficial el govern espanyol de torn. En el cas de l'espionatge a independentistes, un jutge ha demanat a l'executiu de Pedro Sánchez informació, però de moment no hi ha hagut resposta.Sigui com sigui, la infiltració en el moviment independentista deriva també de l'estratègia contra el terrorisme, que dedica capítols a "l'extremisme identitari excloent que pot derivar en violència", en què s'inclouria l'independentisme radical, segons la policia espanyola. També s'emmarca en l'estratègia de seguretat nacional, que inclou la lluita contra "activitats vinculades al terrorisme o a l'extremisme violent". Davant d'això, Interior justifica que els agents obtinguin identitats "suposades" per infiltrar-se, sempre "d'acord amb la legalitat". No es tracta, doncs, d'identitats falses, segons la policia. A tall d'exemple, un agent encobert que no té carnet de conduir, no passa a tenir-lo pel fet de tenir una nova identitat. Només serveix per amagar la identitat real.Hi ha diverses denúncies en marxa per infiltracions que ara com ara estan aturades. Les accions legals que preparen els advocats de les víctimes de la infiltració contempla un element nou, que no s'ha vist en els altres casos. La falsa activista, parella sentimental d'un dels implicats en la causa pels talls de les vies de l'AVE a Girona, va assistir a reunions amb advocats -- en què es definia l'estratègia de defensa per al judici per aquest cas, conegut com "21 raons". Això dona una nova dimensió a la denúncia, perquè suposaria una vulneració del secret professional en la relació entre advocat i client. Va passar el mateix amb l'espionatge amb Pegasus contra dirigents independentistes i els seus advocats.

