Quines són i de què parlen les revistes censurades a Borriana?

Camacuc i Cavall Fort, revistes infantils

Volem donar les gràcies 🤗 a tota la gent que s’està subscrivint a Camacuc després del boicot de l'extrema dreta.



L'odi d'uns pocs no podrà amb nosaltres 💪🏾, continuarem resistint i oferint lectura en valencià de qualitat.



Ah! I si voleu subscriure's😉👇🏼https://t.co/0U7spAsfed — Camacuc Editorial (@Camacuceditoria) July 12, 2023

El català passa per uns moments molt complicats ali l'exemple més gran -per ara, que queden almenys quatre anys de governs de- s'ha viscut a. La retirada de subscripcions a diverses publicacions en llengua catalana ha posat en evidència que la dreta i l'extrema dreta persegueixen l'idioma sense complexos. Però, per què censuren aquestes revistes?La realitat és que no té cap sentit perseguir-les amb l'excusa que "imposen els" -tal com posava a l'acord de govern entre les dues formacions-, un fet que posa molt nerviosos als polítics de PP i Vox, com també ha verbalitzat el nou president valencià Carlos Mazón aquest dijous en el seu discurs d'investidura . Com que els ultres les volen censurar, tocarà parlar de quines revistes són i què és el que realment expliquen.és una de les revistes històriques dedicades a fomentar la lectura en català entre nens i joves. Fundada el 1961, compta amb més de 1.000 números i per les seves pàgines hi han passat alguns dels grans escriptors de la literatura catalana de les últimes dècades, com, entre d'altres.Per altra banda, elés una revista amb 40 anys d'història que es reivindica com una eina de proximitat, ja que compta amb una majoria d'autors locals que connecten amb l'audiència de menys edat. Premiada com a millor revista de l'any el 2021, ha posat sobre la taula de lectura dels més petits temes com la, elo la lluita contra l'

El Temps, setmanari pioner al País Valencià

En temps convulsos, informació lliure ✊🏻 https://t.co/bsByoLV4qG — El Temps (@ElTemps_cat) July 10, 2023



és el primer mitjà nascut al País Valencià que vol cobrir la informació dels Països Valencià després de la Transició i va ser clau en la normalització lingüística del català després d'anys de persecució en la dictadura franquista. El mitjà va mostrar un posicionament clar contra els governs del PP al País Valencià a les dècades dels anys noranta i la primera del segle XXI, fet que va comportar que se li retiressin les subvencions públiques. La història, ara, cada cop més a prop de repetir-se.

Enderrock, publicació referent de la música

Llengua Nacional, revista de la "militància lingüística"

Agraïm les mostres de suport que estem rebent 😊.#llenguanacional vetlla per totes les variants de la nostra parla mil·lenària 💪. pic.twitter.com/4ytRP7cGrz — Llengua Nacional (@LlenguaNacional) July 13, 2023

és un autèntic referent de la música als Països Catalans, amb edicions personalitzades per a Catalunya, el País Valencià i les. Nascuda el 1993, la revista es publica de manera mensual i parla sobre alguns dels artistes referents i emergents delen català. Ha estat reconeguda per diferents institucions i entitats com laper la seva feina en la projecció social del català.Si bé les revistes anteriors són referents en els seus àmbits, pot ser que Llengua Nacional sigui una publicació més desconeguda pel públic genèric. La revista està editada per l'associació fundada el 1991, que té el mateix nom, i parla clarament de "militància lingüística". La publicació es fa de manera trimestral i té un caràcter purament filològic i de normalització del català.

