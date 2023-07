La DGT adverteix que els peatges tornaran el 2024 «per imposició de Brussel·les»

Elsque fa gairebé dos anys van marxar de les carreteres catalanes tornaran el 2024. Això és el que adverteix el director general de trànsit de la, que aquest dijous ha demanat no parlar-ne als debats electorals. I és que segons ha dit en una entrevista a TV3, l'any vinent s'hauran de posar peatges "per imposició de", un fet que ha augurat que requerirà "un gran acord" entre els partits. "Brussel·les ens exigeix posar peatges", ha resumit fent referència a la forma de garantir la conservació i el manteniment i bon estat de les carreteres.Sobre les dificultats per examinar-se per treure's el, Navarro ha admès que la situació és "millorable" i falten recursos humans, però ha relativitzat la magnitud del problema: "No crec que en aquests moments els problemes del país siguin treure's el permís de conduir", ha assegurat.Sobre l'advertència del conseller d'Interior,, i el Servei Català de Trànsit a la DGT pels canvis en el sistema d'autoritzacions que permet el lliure mercat en els cursos per recuperar el permís de conduir, ha dit que tampoc els agrada el canvi però estan obligats a aplicar-lo per una sentència del. Navarro s'ha referit a la sentència del Suprem dictada al març i que confirmava la nul·litat del sistema que la DGT aplicava a la resta de l'Estat perquè afavoria els monopolis.Fruit de la decisió judicial, aquest organisme va substituir el règim deper un d'autoritzacions que permet eli que ara també afectarà. "Ens agrada? No. L'hem de complir? Sí", ha dit Navarro a TV3, que ha assegurat que si bé tampoc no els agrada el canvi de model tenen "poc marge de maniobra".

